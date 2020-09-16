Ефремов захотел создать Российский тюремный театр. И творческие планы появились

Осуждённый на восемь лет колонии актёр Михаил Ефремов выступил с инициативой. Он предложил создать Российский тюремный театр. Об этом рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
— Ефремов сегодня на встрече с ОНК заявил о необходимости создания Российского тюремного театра! — написал Мельников в своём телеграм-канале после встречи.
Москва Пашаеву не верит. Как скандальный адвокат покорил столицу и решил квартирный вопросПока столичная богема и адвокаты обсуждают, как Эльман Пашаев защищал своего звёздного клиента Михаила Ефремова, сам адвокат только успевает отбиваться от следователей, которые проверяют его на причастность к различным сомнительным делам. На днях появилась информация о том, что он мог незаконно присвоить себе жильё столичной семьи. Возможно, благодаря этому выходец из Азербайджана в конце 90-х стал москвичом. Лайф разбирался в истории, которая может закончиться для Пашаева серьёзными неприятностями.
Как Мельников рассказал в интервью ТАСС, Ефремов пребывает в нормальном расположении духа. У артиста за решёткой даже появились творческие планы. Чего у него пока нет, так это жалоб.
ДТП с Михаилом Ефремовым
Напомним, Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате компенсации одному из членов семьи погибшего в размере 800 тысяч рублей. Адвокат Ефремова заявил, что защита уже обжаловала решение суда. При этом члены Федеральной палаты адвокатов обвинили бывшего защитника артиста Эльмана Пашаева в нарушении адвокатской этики, а Минюст предложил лишить его адвокатского статуса.