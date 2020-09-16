Ефремов захотел создать Российский тюремный театр. И творческие планы появились

Москва Пашаеву не верит. Как скандальный адвокат покорил столицу и решил квартирный вопрос Пока столичная богема и адвокаты обсуждают, как Эльман Пашаев защищал своего звёздного клиента Михаила Ефремова, сам адвокат только успевает отбиваться от следователей, которые проверяют его на причастность к различным сомнительным делам. На днях появилась информация о том, что он мог незаконно присвоить себе жильё столичной семьи. Возможно, благодаря этому выходец из Азербайджана в конце 90-х стал москвичом. Лайф разбирался в истории, которая может закончиться для Пашаева серьёзными неприятностями.