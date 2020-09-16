Глава "Газпрома" — о годе губернаторства Беглова: Город вернулся в федеральную повестку

Ровно год прошёл с того дня, как Александр Беглов стал губернатором Санкт-Петербурга. Оценку деятельности главы города в интервью газете "Петербургский дневник" дал председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

Компания уже много лет ведёт масштабную программу по благоустройству Северной столицы. Это происходит при непосредственном участии Александра Беглова.

— Мы регулярно встречаемся, детально обсуждаем ход работ по проектам, реализуемым за счёт благотворительных средств "Газпрома", выезжаем на стройки, намечаем дальнейшие планы по участию нашей компании в развитии города, — сказал Миллер.

Он отметил, что за последние годы удалось сделать многое для создания комфортной городской среды. Центр города преобразился. Глава "Газпрома" отметил удобство сердца Северной столицы. Город, по его мнению, постепенно начал возвращать себе лоск и красоту настоящей жемчужины мирового историко-культурного наследия.

Как подчеркнул Миллер, сейчас в Петербурге продолжает создаваться морской фасад, символизирующий современный этап развития города. Его основные элементы — здание "Лахта-центра" и стадион "Газпром-арена".

— Мы уже приступили к решению самых неотложных городских задач, развернули большую работу по благоустройству, привлекли инвестиции в развитие транспорта, образования и здравоохранения, ввели дополнительные меры поддержки семьям с детьми, людям старшего поколения и петербуржцам с ограниченными возможностями, открываем новые высокотехнологичные предприятия. Город вернулся в федеральную повестку, — заметил глава "Газпрома".