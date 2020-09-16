Никакого суррогатного материнства. Молодая жена Петросяна разоткровенничалась с подписчиками про сына

Юморист Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова окончательно перестали скрывать свой брак и рождение сына. 31-летняя супруга артиста разоткровенничалась с подписчиками в "Инстаграме" и даже опровергла некоторые их домыслы.

Татьяна выложила совместное фото с Петросяном. Под снимком фолловеры стали поздравлять пару с рождением малыша. В этот раз жена юмориста стала принимать поздравления и отвечать на вопросы любопытных. Больше всего комментаторов интересовало, правда ли, что они с Евгением Вагановичем прибегли к суррогатному материнству и как в противном случае девушке удалось скрывать свою беременность.

— Шифровка — моё второе имя... После двух лет травли я научилась скрывать всё и даже больше... Я слишком молода, чтобы пользоваться теми услугами, о которых вы говорите, — ответила Брухунова.

На упрёки в обмане подписчиков она заявила, что нежелание посвящать посторонних людей в детали личной жизни не является обманом.