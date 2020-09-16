Никакого суррогатного материнства. Молодая жена Петросяна разоткровенничалась с подписчиками про сына

Юморист Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова окончательно перестали скрывать свой брак и рождение сына. 31-летняя супруга артиста разоткровенничалась с подписчиками в "Инстаграме" и даже опровергла некоторые их домыслы.
Татьяна выложила совместное фото с Петросяном. Под снимком фолловеры стали поздравлять пару с рождением малыша. В этот раз жена юмориста стала принимать поздравления и отвечать на вопросы любопытных. Больше всего комментаторов интересовало, правда ли, что они с Евгением Вагановичем прибегли к суррогатному материнству и как в противном случае девушке удалось скрывать свою беременность.
— Шифровка — моё второе имя... После двух лет травли я научилась скрывать всё и даже больше... Я слишком молода, чтобы пользоваться теми услугами, о которых вы говорите, — ответила Брухунова.
На упрёки в обмане подписчиков она заявила, что нежелание посвящать посторонних людей в детали личной жизни не является обманом.
Петросян на своё 75-летие впервые показал сына от БрухуновойНа вопрос подписчицы, кто подарил ему малыша, юморист написал: "Жена".
Напомним, Петросян развёлся с Еленой Степаненко после более чем 30 лет брака. Юмористы официально расторгли брак в 2018 году. Процесс раздела имущества бывших супругов до сих пор продолжается в суде. Позднее стало известно, что артист женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. В СМИ также появилась информация о том, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями спустя три месяца после свадьбы, однако сначала супруга, а затем и сам юморист резко отреагировали на слухи о рождении ребёнка.
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