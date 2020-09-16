Стал известен возраст самого пожилого испытателя вакцины от коронавируса

Самому возрастному участнику исследования прививки от коронавируса в Москве 73 года. Об этом рассказала глава центра телемедицины Департамента здравоохранения Москвы Мария Соколова.

— Участие в исследовании принимают совершенно разные москвичи. Как по роду деятельности, так и по возрасту. Иногда даже приходят вакцинироваться целыми семьями. Так, самому молодому участнику 18 лет, а самому пожилому — 73 года, — приводит слова Соколовой РИА "Новости".

По правилам проведения пострегистрационного исследования российской вакцины в нём не могут принимать участие беременные.

Напомним, в гражданский оборот уже вышла первая партия российской вакцины от CoViD-19 "Спутник V". Её разработал Центр имени Гамалеи. Сейчас в РФ проходит третья фаза её клинических исследований. Вторую вакцину разработал центр "Вектор", первую партию этого препарата выпустят в ноябре.