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Стал известен возраст самого пожилого испытателя вакцины от коронавируса

За прививкой иногда приходят целыми семьями.

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Фото © Sputnikvaccine.com

Самому возрастному участнику исследования прививки от коронавируса в Москве 73 года. Об этом рассказала глава центра телемедицины Департамента здравоохранения Москвы Мария Соколова.

Участие в исследовании принимают совершенно разные москвичи. Как по роду деятельности, так и по возрасту. Иногда даже приходят вакцинироваться целыми семьями. Так, самому молодому участнику 18 лет, а самому пожилому — 73 года, — приводит слова Соколовой РИА "Новости".

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Представитель организации отметила важность возобновления плановой вакцинации.

По правилам проведения пострегистрационного исследования российской вакцины в нём не могут принимать участие беременные.

Напомним, в гражданский оборот уже вышла первая партия российской вакцины от CoViD-19 "Спутник V". Её разработал Центр имени Гамалеи. Сейчас в РФ проходит третья фаза её клинических исследований. Вторую вакцину разработал центр "Вектор", первую партию этого препарата выпустят в ноябре.

Создан специальный сайт на нескольких языках, где можно узнать подробности о первой и для России, и для мира вакцине от коронавируса.

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