СКР не увидел криминала в смерти националиста Тесака

Следственный комитет РФ пока не видит криминального характера в смерти националиста Тесака (Максима Марцинкевича). Об этом завили в челябинском следственном управлении ведомства. В сообщении говорится, что по факту обнаружения тела осужденного начала доследственная проверка.
"Это абсурд!" Соратник Тесака рассказал Лайфу, почему не верит в версию о его самоубийствеПо его словам, Марцинкевич в целом чувствовал себя нормально и не было предпосылок, что он может совершить суицид.
— При наличии оснований будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников учреждения, где содержался заключенный. В настоящее время у следствия нет оснований полагать, что смерть заключенного носит криминальный характер, — отмечают в СК.
Как сообщал Лайф, Марцинкевич был найден мёртвым в следственном изоляторе в Челябинске. В камере он был один. В местном СИЗО он находился временно — его этапировали из колонии в столичный следственный изолятор. Родственники Марцинкевича потребовали возбудить уголовное дело, полагая, что его убили.