"Последняя совместная фотография". Петербурженка объяснила, зачем делала селфи с мёртвым супругом

Жена петербургского музыканта Павла Бесфамильного Екатерина объяснила, почему выложила в своих соцсетях снимок с супругом, который за несколько минут до этого скончался.

— Я сделала это, потому что это моя последняя совместная фотография с мужем. А это мой любимый человек, мы в браке были шесть лет, — рассказала она "Комсомольской правде".

Екатерина уверена, что её супруг поступил бы так же. Мало того, по её словам, пара заранее обсуждала возможность подобного снимка. Её супруг, по словам женщины, был согласен, что она это сделает.

— Мы, вообще, часто говорили на тему смерти. Мы видели в этом много символизма. У нас даже свадьба была в готическом стиле, — сказала Екатерина.