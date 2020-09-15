Какие ещё дикости вытворяла девушка из Питера, которая выложила селфи с мёртвым мужем-музыкантом

Девушка весьма своеобразно отреагировала на смерть супруга: выложила в соцсети фото со скончавшимся возлюбленным. "Только что у меня на глазах умер Паша — любовь всей моей жизни. Я хз (не знаю. — Прим. Лайфа), что мне дальше делать", — написала вдова.

Фото © Соцсети

Как вам уже известно, 9-го вечером умер самый лучший и близкий мне человек на свете, который любил меня, как никто, ваш кореш и очень талантливый музыкант — Паша Бесфамильный. Разумеется, он отправился в Вальгаллу по красту. Но всё же, как вы понимаете, я не могу даже передать, насколько мне тяжело и больно Жена Павла Бесфамильного

Фото © Соцсети

Многие пользователи остались шокированы её поступком, ведь подобные снимки явно не для соцсетей. Другие, наоборот, поддержали девушку. Екатерина не стала удалять пугающий кадр, а вскоре и вовсе опубликовала информацию о похоронах в довольно необычной манере. Девушка иронично рассказала, где и когда состоится прощание с "панком", и попросила не устраивать слишком обильные возлияния, чтобы не расстраивать похороненную рядом мать Паши.

Фото © Соцсети

Итак, вот вам инфа про похороны панка, лол. <...> Захватите горячительные напитки. Желающие толкнуть речь — готовьте речь.Также берите с собой средства для съёмки фото и видео. Дальнейшая вакханалия переместится с кладбища на участок Пашиной матери. Убедительная просьба — не надираться в [...], Пашина маман этого не любит. Так давайте не будем её расстраивать Жена Павла Бесфамильного

Фото © Соцсети

Однако поведение девушки становится понятнее в контексте образа жизни пары. Влюблённые украшали тела татуировками, вместе писали музыку — мрачную и жёсткую — и к жизни относились довольно философски и без иллюзий. Не обходилось и без пагубных пристрастий: на странице у Екатерины периодически появлялись кадры с алкоголем, которые соседствовали с поэзией.