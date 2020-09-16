Был заботлив, баловал детей. Лайф узнал, что предшествовало жестокой расправе над двумя девочками в Рыбинске

Жестоко убитые в Рыбинске девочки были родом из Омска. Именно оттуда их мама Валентина перевезла в Ярославскую область, когда решила строить отношения с Виталием. Как рассказал источник Лайфа в правоохранительных органах, в начале года она развелась с супругом, который являлся отцом дочерей, и вскоре начала переписку на сайте знакомств с понравившимся мужчиной.

У собеседников нашлось немало общих интересов, общение углублялось. Спустя несколько месяцев после знакомства он признался Валентине, что был судим за убийство. Но якобы просто оступился и раскаивается в совершённом преступлении. Но вот про статью об изнасиловании предпочёл не говорить. Судимость женщину не смутила, и летом она решила приехать к нему в Рыбинск.

Фото © Соцсети

Через неделю женщина вернулась в Омск с намерением вскоре окончательно переехать к Виталию. Всего через несколько недель с дочерьми она отправилась в Ярославскую область. Детей удалось быстро устроить в одну из местных школ. Сама она устроилась медсестрой в рыбинскую горбольницу. А Виталий работал на заводе.

По словам источника Лайфа, мужчина не давал поводов женщине сомневаться в себе: был добродушен, давал им деньги на мелкие нужды, баловал детей и в целом строил большие планы на их общее будущее в качестве крепкой семьи. За сутки до жестокого убийства девочек он пришёл к возлюбленной в больницу с одной из её дочерей с комплектом тёплой одежды. Женщина пожаловалась, что на работе ей было холодно. Затем и случилось страшное.

Валентина осталась на дополнительную смену на работе. Вечером 14 сентября она пыталась связаться со старшей дочерью по телефону, но та не отвечала. Когда женщина поинтересовалась у Виталия, почему молчит дочь, он успокоил возлюбленную СМС о том, что якобы старшая дочь спит, а младшая играет на планшете. Днём 15 сентября Сапрунова вернулась домой и обнаружила изуродованные тела дочерей.