Убийца двух школьниц в Рыбинске казался совершенно нормальным, если бы не шутки о грядущей трагедии

Новость об убийстве двух девочек 9 и 14 лет шокировала жителей города Рыбинска Ярославской области и всей России. Придя домой после работы, их тела обнаружила мама. По основной версии следствия — расправу устроил сожитель женщины, Виталий Молчанов 1979 года рождения, который после совершённого преступления бросился в бега, пишет 76.ru.
Фото © "ВКонтакте" / Виталий Молчанов
Глядя на страницу Молчанова в соцсети "ВКонтакте", может сложиться впечатление, что он довольно приятный человек. Работал опрессовщиком кабелей в компании "Рыбинсккабель". Судя по подпискам, мужчина увлекается дайвингом и компьютерными играми. На фотографиях он часто улыбается и делится снимками "со своей девушкой, которую он любит". Но стоит присмотреться — и образ позитивного романтика вмиг рассыпается.
В друзьях у Молчанова — всего три человека, причём среди них есть и 14-летняя жертва вчерашнего зверства. Также среди подписок мужчины встретилась подозрительная страница "Детективное агентство, частный детектив в СПб". Зачем предполагаемому преступнику частный детектив в Санкт-Петербурге, остаётся неизвестным. Но больше всего вопросов вызывают некоторые посты, которые сделал Виталий за последние месяцы до убийства школьниц.
На свою страницу Виталий часто делал репосты из паблика "Психологи шутят". Сейчас от прочтения некоторых записей становится не по себе, ведь в них речь идёт об убийствах, зле и проблеме выбора.
В одном из постов Молчанов рассуждает над понятием "сложный человек". Мужчина заключил, что каждый, кого так можно назвать, "не мучается с выбором, как поступить в конкретной ситуации". Напрашивается вывод, что Виталий писал в том числе и про себя.
Пока сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемого, его страницу в соцсети "ВКонтакте" атаковали сотни людей. Разъярённые из-за убийства невинных девочек горожане пишут Молчанову гневные сообщения в надежде, что кара его всё-таки настигнет. Сдерживаться в выражениях никто даже не пытается.