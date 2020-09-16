Убийца двух школьниц в Рыбинске казался совершенно нормальным, если бы не шутки о грядущей трагедии

Новость об убийстве двух девочек 9 и 14 лет шокировала жителей города Рыбинска Ярославской области и всей России. Придя домой после работы, их тела обнаружила мама. По основной версии следствия — расправу устроил сожитель женщины, Виталий Молчанов 1979 года рождения, который после совершённого преступления бросился в бега, пишет 76.ru.

Фото © "ВКонтакте" / Виталий Молчанов

Глядя на страницу Молчанова в соцсети "ВКонтакте", может сложиться впечатление, что он довольно приятный человек. Работал опрессовщиком кабелей в компании "Рыбинсккабель". Судя по подпискам, мужчина увлекается дайвингом и компьютерными играми. На фотографиях он часто улыбается и делится снимками "со своей девушкой, которую он любит". Но стоит присмотреться — и образ позитивного романтика вмиг рассыпается.

Скриншот © "ВКонтакте" / Виталий Молчанов

В друзьях у Молчанова — всего три человека, причём среди них есть и 14-летняя жертва вчерашнего зверства. Также среди подписок мужчины встретилась подозрительная страница "Детективное агентство, частный детектив в СПб". Зачем предполагаемому преступнику частный детектив в Санкт-Петербурге, остаётся неизвестным. Но больше всего вопросов вызывают некоторые посты, которые сделал Виталий за последние месяцы до убийства школьниц.

Скриншот © "ВКонтакте" / Виталий Молчанов

На свою страницу Виталий часто делал репосты из паблика "Психологи шутят". Сейчас от прочтения некоторых записей становится не по себе, ведь в них речь идёт об убийствах, зле и проблеме выбора.

Скриншот © "ВКонтакте" / Виталий Молчанов

В одном из постов Молчанов рассуждает над понятием "сложный человек". Мужчина заключил, что каждый, кого так можно назвать, "не мучается с выбором, как поступить в конкретной ситуации". Напрашивается вывод, что Виталий писал в том числе и про себя.

Скриншот © "ВКонтакте" / Виталий Молчанов