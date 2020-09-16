Тарзан удалил признание в измене Королёвой. А говорил, что не будет "вторым Ефремовым"

Вокруг семьи певицы Наташи Королёвой и её супруга Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан, не утихают страсти. Только накануне артист признался в измене супруге, но, очевидно, теперь передумал. Скандальное видео вдруг исчезло с его страницы в "Инстаграме".
Связь на стороне Тарзан объяснял на тех кадрах женским коварством, а себя назвал "мужиком на 200%". И говорил, что не будет "вторым Ефремовым", видимо, намекая на отказ актёра признавать вину в содеянном.
"Я не буду вторым Михаилом Ефремовым". Тарзан признался в измене Королёвой — видеоМужчина заявил, что его "развели" при помощи "набора всяких веществ, которые ввели его в состояние полного неадеквата".
У подписчиков артиста не сформировалось единого мнения по поводу произошедшего. В комментариях и негодование, и поддержка.
Эх, Серёжа, Серёжа! Надоела булочка с маслом, захотел простую горбушку хлеба
Случайно увидел ваше видеообращение по поводу измены. Вы большой молодец, сильный человек, пример для многих!
Терпения вам. Берегите друг друга!
Ранее Королёва обнаружила пропажу из квартиры денег и украшений. Она заявила, что драгоценности стоили приблизительно четыре-пять миллионов рублей, также пропали три тысячи евро. Это оказалось началом истории про похождения Тарзана. Потом стала известна версия его любовницы.
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