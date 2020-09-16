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Тарзан удалил признание в измене Королёвой. А говорил, что не будет "вторым Ефремовым"

На тех кадрах артист уверял, что "является "мужиком на 200%".

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Фото © Елизавета Клементьева / ТАСС

Вокруг семьи певицы Наташи Королёвой и её супруга Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан, не утихают страсти. Только накануне артист признался в измене супруге, но, очевидно, теперь передумал. Скандальное видео вдруг исчезло с его страницы в "Инстаграме".

Связь на стороне Тарзан объяснял на тех кадрах женским коварством, а себя назвал "мужиком на 200%". И говорил, что не будет "вторым Ефремовым", видимо, намекая на отказ актёра признавать вину в содеянном.

"Я не буду вторым Михаилом Ефремовым". Тарзан признался в измене Королёвой — видео

Мужчина заявил, что его "развели" при помощи "набора всяких веществ, которые ввели его в состояние полного неадеквата".

У подписчиков артиста не сформировалось единого мнения по поводу произошедшего. В комментариях и негодование, и поддержка.

Эх, Серёжа, Серёжа! Надоела булочка с маслом, захотел простую горбушку хлеба

olya.kontakt

Случайно увидел ваше видеообращение по поводу измены. Вы большой молодец, сильный человек, пример для многих!

bai_dmitry

Терпения вам. Берегите друг друга!

vsmssscsosds

Ранее Королёва обнаружила пропажу из квартиры денег и украшений. Она заявила, что драгоценности стоили приблизительно четыре-пять миллионов рублей, также пропали три тысячи евро. Это оказалось началом истории про похождения Тарзана. Потом стала известна версия его любовницы.

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