Тарзан удалил признание в измене Королёвой. А говорил, что не будет "вторым Ефремовым"

Вокруг семьи певицы Наташи Королёвой и её супруга Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан, не утихают страсти. Только накануне артист признался в измене супруге, но, очевидно, теперь передумал. Скандальное видео вдруг исчезло с его страницы в "Инстаграме".

Связь на стороне Тарзан объяснял на тех кадрах женским коварством, а себя назвал "мужиком на 200%". И говорил, что не будет "вторым Ефремовым", видимо, намекая на отказ актёра признавать вину в содеянном.

У подписчиков артиста не сформировалось единого мнения по поводу произошедшего. В комментариях и негодование, и поддержка.

Эх, Серёжа, Серёжа! Надоела булочка с маслом, захотел простую горбушку хлеба olya.kontakt

Случайно увидел ваше видеообращение по поводу измены. Вы большой молодец, сильный человек, пример для многих! bai_dmitry

Терпения вам. Берегите друг друга! vsmssscsosds