"Это абсурд!" Соратник Тесака рассказал Лайфу, почему не верит в версию о его самоубийстве

Найденный мёртвым в челябинском СИЗО националист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, никогда бы не покончил жизнь самоубийством. Возможно, его убили, чтобы он не рассказал про меры давления, которые на него оказывались ещё в изоляторе в Красноярске. Якобы там из него выбивали показания по новому уголовному делу. Об этом на условиях анонимности рассказал Лайфу один из соратников Максима Марцинкевича.
— В целом было всё нормально, не было предпосылок. Он строил планы, у него не было такого диалога — как у человека, который собирается совершить самоубийство. Он собирался поехать в Москву и там в суде уже рассказать всё, как было на самом деле, так как все явки из него выбили без присутствия адвоката. И он бы отказался от них в суде. И это бы не имело никакой силы. Он строил планы на месяц, два, три. Он не собирался умирать через неделю в какой-то челябинской тюрьме, — утверждает мужчина.
Другим подозрительным моментом в версии про самоубийство он назвал содержание предсмертной записки Марцинкевича, где тот в первых строках обращается к администрации челябинского СИЗО.
— Это же абсурд. Вы понимаете? Человек, который пишет предсмертную записку, у него наверняка есть друзья, товарищи. Тем более он не простой человек. Тем более что он в этой записке обращается к своей жене — передать ей какую-то книгу. В последнюю очередь будешь думать об администрации СИЗО. В самую последнюю. Ему осталось сидеть до мая следующего года. Человек отсидел почти десять лет и тут вот решил взять и покончить жизнь самоубийством? — отмечает соратник Тесака.
Депрессия, месть педофилов или смертельный спектакль. Все версии загадочной гибели ТесакаСледственный комитет и ФСИН разбираются в обстоятельствах смерти в СИЗО Челябинска известного активиста, борца с педофилами и наркоторговцами Максима Марцинкевича (Тесак). В мае следующего года он должен был освободиться, но сегодня стало известно о его самоубийстве в одиночной камере. Знающие Тесака люди категорически не верят в то, что он мог свести счёты с жизнью сознательно, и приводят другие версии. Семья Марцинкевича уже попросила главу Следственного комитета возбудить дело об убийстве.
Как сообщал Лайф, Марцинкевич был найден мёртвым в следственном изоляторе в Челябинске. По данным Лайфа, в камере Тесак был один. В челябинском СИЗО он находился временно — его этапировали из колонии в столичный следственный изолятор. Родственники Марцинкевича потребовали возбудить уголовное дело, полагая, что его убили.