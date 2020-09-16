"Это абсурд!" Соратник Тесака рассказал Лайфу, почему не верит в версию о его самоубийстве

Найденный мёртвым в челябинском СИЗО националист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, никогда бы не покончил жизнь самоубийством. Возможно, его убили, чтобы он не рассказал про меры давления, которые на него оказывались ещё в изоляторе в Красноярске. Якобы там из него выбивали показания по новому уголовному делу. Об этом на условиях анонимности рассказал Лайфу один из соратников Максима Марцинкевича.

— В целом было всё нормально, не было предпосылок. Он строил планы, у него не было такого диалога — как у человека, который собирается совершить самоубийство. Он собирался поехать в Москву и там в суде уже рассказать всё, как было на самом деле, так как все явки из него выбили без присутствия адвоката. И он бы отказался от них в суде. И это бы не имело никакой силы. Он строил планы на месяц, два, три. Он не собирался умирать через неделю в какой-то челябинской тюрьме, — утверждает мужчина.

Другим подозрительным моментом в версии про самоубийство он назвал содержание предсмертной записки Марцинкевича, где тот в первых строках обращается к администрации челябинского СИЗО.

— Это же абсурд. Вы понимаете? Человек, который пишет предсмертную записку, у него наверняка есть друзья, товарищи. Тем более он не простой человек. Тем более что он в этой записке обращается к своей жене — передать ей какую-то книгу. В последнюю очередь будешь думать об администрации СИЗО. В самую последнюю. Ему осталось сидеть до мая следующего года. Человек отсидел почти десять лет и тут вот решил взять и покончить жизнь самоубийством? — отмечает соратник Тесака.