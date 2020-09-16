США ввели киберсанкции в отношении двух россиян

Двое российских граждан внесены в список санкций из-за их работы в киберсфере. Об этом сообщило Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США. Соответствующее уведомление размещено на сайте ведомства.
Согласно списку ограничительные меры приняты в отношении жителя Москвы Дмитрия Карасавиди 1985 года рождения и воронежца Данила Потехина 1995 года рождения.
"Принцип взаимности никто не отменял". Лавров пообещал Западу реакцию Москвы на возможные новые санкцииБез реакции введение ограничительных мер оставлять нельзя, подчеркнул дипломат.
Как сообщал Лайф, ранее Европейский союз ещё на полгода продлил санкции против российских граждан и компаний, которые несколько лет назад вошли в чёрный список после событий на Украине. Ограничительные меры будут действовать до 15 марта 2021 года.
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