США ввели киберсанкции в отношении двух россиян

Двое российских граждан внесены в список санкций из-за их работы в киберсфере. Об этом сообщило Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США. Соответствующее уведомление размещено на сайте ведомства.

Как сообщал Лайф, ранее Европейский союз ещё на полгода продлил санкции против российских граждан и компаний, которые несколько лет назад вошли в чёрный список после событий на Украине. Ограничительные меры будут действовать до 15 марта 2021 года.