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США ввели киберсанкции в отношении двух россиян

Американские власти не стали уточнять, почему именно против этих граждан введены ограничения.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Двое российских граждан внесены в список санкций из-за их работы в киберсфере. Об этом сообщило Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США. Соответствующее уведомление размещено на сайте ведомства.

Согласно списку ограничительные меры приняты в отношении жителя Москвы Дмитрия Карасавиди 1985 года рождения и воронежца Данила Потехина 1995 года рождения.

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Без реакции введение ограничительных мер оставлять нельзя, подчеркнул дипломат.

Как сообщал Лайф, ранее Европейский союз ещё на полгода продлил санкции против российских граждан и компаний, которые несколько лет назад вошли в чёрный список после событий на Украине. Ограничительные меры будут действовать до 15 марта 2021 года.

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