"То герой, то пай-мальчик". Физиогномист выделил личины насильника и убийцы двух девочек из Рыбинска

Жуткое убийство двух девочек в городе Рыбинске потрясло всю Россию. Шокирует в преступлении сразу несколько фактов: мать перевезла двух дочерей к ухажёру из соцсетей, зная о его судимости, перед расправой Виталий Молчанов изнасиловал девочек, а после расчленил. Лайф попытался выяснить, можно ли было по лицу убийцы считать его склонность к таким жутким преступлениям, и обратился для этого к физиогномисту Олегу Воеводину.

Фото © VK / Виталий Молчанов

По его мнению, родинка в межбровном пространстве у Молчанова указывает на то, что в 35 лет тот пережил нечто, что перевернуло его внутренний мир. По данным Лайфа, в это время мужчина сидел в тюрьме.

— С тех пор он становится холоднее по эмоциям, более расчётливым, но при этом живёт одним днём. То есть это тот человек, что сегодня прошло — и слава богу. Здесь мы видим завышенно-заниженную самооценку, поэтому то он герой, то он пай-мальчик. Он не тот человек, который имеет стержень, видит чёткий смысл жизни, — говорит собеседник Лайфа.

Физиогномист читает на лице убийцы очень сильно выраженную внутреннюю агрессию на людей и на весь мир. Он очень сильно замкнут в общении, не склонен сожалеть об ошибках, но в то же время часто занимается показухой. Он не терпит ограничения свободы и переживает её потерю, считает эксперт. Воеводин также видит в чертах рыбинского убийцы ненависть к детям: они не давали Молчанову "делать что-то, что ему нужно было делать по его желанию". По оценке эксперта, преступник готовился к убийству, но жуткие детали расправы стали "побочным эффектом".

Фото © VK / Виталий Молчанов

— По поводу жестокости преступления, это просто был аффект, ему ударило в голову. Это не его идея. Где-то подсмотрел, может в фильме каком, изначально такое не планировал. Просто необдуманное действие в состоянии аффекта, не его мысль. Детство было тяжёлое, нежеланный ребёнок, недолюбленный. Сам он не сдастся, далеко бежать ему некуда, может перемещаться, но недалеко от родного дома, ограниченное перемещение, — заключил физиогномист.