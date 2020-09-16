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Минфин разъяснил, на сколько подорожают сигареты из-за повышения акциза

Правительство намерено повысить налоги с доходных отраслей для пополнения бюджета.

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Фото © Pixabay

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, сколько будет стоить пачка сигарет при увеличении акциза до 20%. В среднем цена вырастет на 17%. Сегодня же акциз составляет 1966 рублей за 1000 штук плюс 14,5% от максимальной розничной цены.

Названы возможные последствия повышения акциза на сигареты

Есть мнение, что на рынке станет больше контрафакта.

Примерно это будет стоить около 20 рублей к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 рублей, — сказал Силуанов журналистам.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о рекордном росте цен на табачную продукцию. Согласно проекту поправок в Налоговый кодекс, предложенному Минфином, акциз вырастет с 4 до 20%. В Кремле, однако, отметили, что решение о повышении акцизов не принималось и находится в стадии экспертного обсуждения.

Впрочем вскоре соответствующие планы подтвердили в правительстве. Повышение налогов с доходных отраслей призвано помочь с наполнением бюджета в условиях пандемии коронавируса.

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