Минфин разъяснил, на сколько подорожают сигареты из-за повышения акциза

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, сколько будет стоить пачка сигарет при увеличении акциза до 20%. В среднем цена вырастет на 17%. Сегодня же акциз составляет 1966 рублей за 1000 штук плюс 14,5% от максимальной розничной цены.

— Примерно это будет стоить около 20 рублей к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 рублей, — сказал Силуанов журналистам.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о рекордном росте цен на табачную продукцию. Согласно проекту поправок в Налоговый кодекс, предложенному Минфином, акциз вырастет с 4 до 20%. В Кремле, однако, отметили, что решение о повышении акцизов не принималось и находится в стадии экспертного обсуждения.