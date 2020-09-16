В Роспатенте рассказали о самых ярких последних изобретениях в стране

В Роспатенте подвели итоги 2019 года и первого полугодия 2020-го. Там по уже устоявшейся традиции выделили 100 лучших российских изобретений.

Как отметил в интервью NEWS.ru директор Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Олег Неретин, прорывом в области экологии стала биотехнологическая разработка Арктического научно-проектного центра шельфовых разработок.

— Штамм Pseudoalteromonas arctica, полученный в Арктическом центре, может разлагать нефть и нефтепродукты в диапазоне от +20 до −2,5 °С, — рассказал он.

Не отставали от коллег по цеху и химики из Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Они предложили новый способ очистки промышленных вентиляционных систем от опасных микроорганизмов. Оказалось, что его можно делать с помощью разогретой аэрозольной субстанции.

Да и медики не сидели сложа руки. Учёные МГУ имени М.В. Ломоносова нашли способ адресной доставки противоопухолевых препаратов в поражённые клетки печени.

Отличился также Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева. Там создали эвакуационную люльку, чтобы выносить младенцев из пожаров.

Ну и куда же сейчас без борьбы с пандемией коронавируса. Выдано уже 20 патентов за разработки в этой области.

— Наиболее социально значимыми являются... изобретённые НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи — вакцина и диагностическая тест-система; препарат "Лейтрагин", созданный ФГБУН "Научный центр биомедицинских технологий" ФМБА России для лечения и профилактики CoViD-19, пневмонии и тяжёлых осложнений CoViD-19, — добавил Неретин.