Суд оставил в силе приговор бывшему начальнику столичного главка СКР Дрыманову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор бывшему главе Главного следственного управления СК РФ по Москве Александру Дрыманову, ранее приговорённому к 12 годам колонии за крупные взятки. Об этом сообщает РИА "Новости".
Также не изменился срок заключения и для экс-начальника управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко и бывшего руководителя СКР по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко, получивших крупные штрафы и 14 и 10 лет колонии соответственно. При этом суд удалил из приговора формулировку "сбыт наркотиков организованной группой", попавшую туда случайно.
Защита намерена обжаловать решение суда в кассационной инстанции.
Экс-генерал СКР Дрыманов обвинил сотрудников ФСБ в распитии его коньякаКак он заявил в ходе судебного процесса, следователи выпили его алкогольный напиток во время обысков.
Напомним, Дрыманова задержали 17 июля 2019 года по делу о коррупции после показаний его подчинённого Дениса Никандрова. Вскоре он был арестован и обвинён в получении взяток. В марте 2020 года его приговорили к 12 годам колонии.