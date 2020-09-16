Суд оставил в силе приговор бывшему начальнику столичного главка СКР Дрыманову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор бывшему главе Главного следственного управления СК РФ по Москве Александру Дрыманову, ранее приговорённому к 12 годам колонии за крупные взятки. Об этом сообщает РИА "Новости".

Также не изменился срок заключения и для экс-начальника управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко и бывшего руководителя СКР по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко, получивших крупные штрафы и 14 и 10 лет колонии соответственно. При этом суд удалил из приговора формулировку "сбыт наркотиков организованной группой", попавшую туда случайно.

Защита намерена обжаловать решение суда в кассационной инстанции.