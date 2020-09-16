Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Прокуратура Польши потребовала ареста работавших в день крушения Ту-154М диспетчеров

Если суд примет решение об аресте, их могут объявить в международный розыск.

104

Фото © Pixabay

Первая следственная группа при Государственной прокуратуре Польши направила ходатайство о временном аресте трёх диспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения самолёта Ту-154М, на котором летел тогдашний президент Польши Лех Качиньский. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Ева Бялик.

Соответствующее ходатайство направлено в окружной суд района Варшавы — Мокотув. Отмечается, что если оно будет удовлетворено, то диспетчеров могут объявить в международный розыск и потребовать выдачи их польским властям.

Взрыва не было. В СКР рассказали о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске

Фрагменты разбившегося лайнера осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу.

По словам Бялик, предъявленные диспетчерам обвинения касаются "умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлёкшей гибель многих людей".

Ранее правительственная комиссия Польши представила фильм, согласно которому на борту Ту-154 якобы произошло два взрыва. При этом в Варшаве считают, что взрывчатые вещества в самолёт заложили во время ремонта в России. СКР опроверг эту информацию.

Соловьёв раскритиковал обвинения Польши в гибели Качиньского

По его словам, подобные заявления должны быть подтверждены доказательствами.

Напомним, самолёт Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту было 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Все они погибли. Польша с самого начала следствия настаивала на том, что причиной крушения стал взрыв, но убедительных доказательств этой версии комиссия найти не смогла.

Выбор редакции

Loading...