Прокуратура Польши потребовала ареста работавших в день крушения Ту-154М диспетчеров

Первая следственная группа при Государственной прокуратуре Польши направила ходатайство о временном аресте трёх диспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения самолёта Ту-154М, на котором летел тогдашний президент Польши Лех Качиньский. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Ева Бялик.

Соответствующее ходатайство направлено в окружной суд района Варшавы — Мокотув. Отмечается, что если оно будет удовлетворено, то диспетчеров могут объявить в международный розыск и потребовать выдачи их польским властям.

По словам Бялик, предъявленные диспетчерам обвинения касаются "умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлёкшей гибель многих людей".

Ранее правительственная комиссия Польши представила фильм, согласно которому на борту Ту-154 якобы произошло два взрыва. При этом в Варшаве считают, что взрывчатые вещества в самолёт заложили во время ремонта в России. СКР опроверг эту информацию.