Первая следственная группа при Государственной прокуратуре Польши направила ходатайство о временном аресте трёх диспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения самолёта Ту-154М, на котором летел тогдашний президент Польши Лех Качиньский. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Ева Бялик.
Соответствующее ходатайство направлено в окружной суд района Варшавы — Мокотув. Отмечается, что если оно будет удовлетворено, то диспетчеров могут объявить в международный розыск и потребовать выдачи их польским властям.
Взрыва не было. В СКР рассказали о расследовании крушения польского Ту-154М в СмоленскеФрагменты разбившегося лайнера осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу.
По словам Бялик, предъявленные диспетчерам обвинения касаются "умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлёкшей гибель многих людей".
Ранее правительственная комиссия Польши представила фильм, согласно которому на борту Ту-154 якобы произошло два взрыва. При этом в Варшаве считают, что взрывчатые вещества в самолёт заложили во время ремонта в России. СКР опроверг эту информацию.
Соловьёв раскритиковал обвинения Польши в гибели КачиньскогоПо его словам, подобные заявления должны быть подтверждены доказательствами.
Напомним, самолёт Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту было 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Все они погибли. Польша с самого начала следствия настаивала на том, что причиной крушения стал взрыв, но убедительных доказательств этой версии комиссия найти не смогла.
Лента новостей
В ОНК заявили, что найденный мёртвым националист Тесак неоднократно просил о помощи перед смертью
сегодня в 21:32
Прокуратура Польши потребовала ареста работавших в день крушения Ту-154М диспетчеров
сегодня в 21:16
Без денег и прикован к постели. Адвокат рассказала о тяжелейшем состоянии Бориса Моисеева
сегодня в 20:58