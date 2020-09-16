Минфин объявил о сокращении расходов на зарплаты чиновникам и вооружения

Правительство РФ намерено сбалансировать государственный бюджет, отказавшись от индексации в следующем году зарплат чиновникам и на 5% сократив программы вооружений. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов.
— Без оптимизации и сокращений мы бы не вышли на общие сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 году. Что называется, по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет, — приводит его слова РБК.
Правительство одобрило проект трёхлетнего бюджетаОжидается, что его дефицит составит 2,4% ВВП в 2021 году и около 1% ВВП с 2022 года, а объём заимствований будет увеличен по сравнению с предыдущими планами на 875 млрд рублей.
Предполагается оптимизация на 10% "незащищённых" статей расходов в бюджете и сокращение ассигнований на 927 млрд рублей в 2021 году, на 970 млрд — в 2022-м и около 900 млрд в 2023-м.
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