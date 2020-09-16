Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Минфин объявил о сокращении расходов на зарплаты чиновникам и вооружения

Планируется, что в будущем году ассигнования сократятся на 927 млрд рублей.

110

Фото © Pixabay

Правительство РФ намерено сбалансировать государственный бюджет, отказавшись от индексации в следующем году зарплат чиновникам и на 5% сократив программы вооружений. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

Без оптимизации и сокращений мы бы не вышли на общие сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 году. Что называется, по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет, приводит его слова РБК.

Правительство одобрило проект трёхлетнего бюджета

Ожидается, что его дефицит составит 2,4% ВВП в 2021 году и около 1% ВВП с 2022 года, а объём заимствований будет увеличен по сравнению с предыдущими планами на 875 млрд рублей.

Предполагается оптимизация на 10% "незащищённых" статей расходов в бюджете и сокращение ассигнований на 927 млрд рублей в 2021 году, на 970 млрд — в 2022-м и около 900 млрд в 2023-м.

Ранее Минфин разъяснил, на сколько подорожают сигареты из-за повышения акциза.

Выбор редакции

Loading...