Минфин объявил о сокращении расходов на зарплаты чиновникам и вооружения

Правительство одобрило проект трёхлетнего бюджета Ожидается, что его дефицит составит 2,4% ВВП в 2021 году и около 1% ВВП с 2022 года, а объём заимствований будет увеличен по сравнению с предыдущими планами на 875 млрд рублей.