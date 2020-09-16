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Соседка рыбинского насильника через стенку не слышала жестокой расправы над двумя девочками

По словам женщины, Виталий Молчанов вернулся в квартиру в начале года, а мать с двумя девочками появилась там первого сентября.

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Фото © Соцсети

Соседка Виталия Молчанова, который изнасиловал, а после расчленил двух девочек в Рыбинске, рассказала Лайфу, что не слышала звуков расправы в день убийства.

Вчера ничего не слышали, только когда она [мать убитых девочек] пришла, закричала. До этого вообще ничего не знали, не слышали, может, что-то делал, не знаю, объяснила женщина.

Был заботлив, баловал детей. Лайф узнал, что предшествовало жестокой расправе над двумя девочками в Рыбинске

За сутки до убийства преступник сообщил возлюбленной, что у старшей дочери какие-то проблемы с учёбой, но тут же успокоил: "Не беспокой её пока, завтра разберёшься".

Она отметила, что знала только бабушку Виталия, которая скончалась два года назад, но не его самого. По соседству через стенку раньше также проживали отец и мать мужчины, потом они развелись, и женщина уехала к новому супругу.

Сам Молчанов, по словам соседки, вернулся в квартиру, где произошло убийство, в начале этого года. Мать с двумя девочками впервые появилась в доме первого сентября. О том, что мужчина сидел по каким-то статьям, жильцам тоже было неизвестно.

Тихоня с опытом убийцы. Кто ответит за жестокую расправу над детьми в Рыбинске

Пока самые опытные сыщики угрозыска Ярославской области ищут предполагаемого убийцу двух девочек-сестёр, следователи выясняют все детали жестокой расправы над детьми, а также причины, которые могли привести к этой трагедии. У следователей уже есть вопросы к местным силовикам, которые должны были контролировать недавно вышедшего из тюрьмы убийцу и насильника. Похоже, что никто из местных социальных и правоохранительных органов даже не знал, что в квартиру убийцы-рецидивиста переехала женщина с дочерьми 8 и 13 лет, причём она оставляла их один на один с опасным сожителем. Не исключено, что в рамках дела об убийстве малолетних появится и обвинение в халатности.

Как сообщал Лайф, о жутком убийстве в Рыбинске двух девочек 8 и 14 лет в полицию их мать сообщила сама. Тела она нашла, вернувшись с работы. Сожитель, который был судим за изнасилования, после убийства сбежал. По версии следствия, 40-летний Виталий Молчанов мог жестоко расправиться с детьми своей подруги из-за ревности. При этом на странице подозреваемого в соцсетях были найдены многочисленные шутки про смерть и убийства.

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