Тихоня с опытом убийцы. Кто ответит за жестокую расправу над детьми в Рыбинске

Следователи подозревают в совершении преступления местного жителя Виталия Молчанова, который полгода назад вышел из тюрьмы. Много лет назад его осудили на 11 лет по статьям "Убийство" и "Изнасилование". На его поиски бросили лучших областных оперативников. Помощь им оказывают опытные сыщики из Главного управления угрозыска (ГУУР) МВД. Следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: "Убийство" и "Изнасилование". Также планируют добавить статью "Насильственные действия сексуального характера". Уголовное дело находится на контроле Следственного комитета России.
Убийство из ревности
Ничего не предвещало беды. Днём ранее Валентина ушла на смену в больницу. Молчанов остался дома с детьми. Даже заходил к ней на работу, чтобы принести тёплую одежду — в больнице было холодно. Несколько раз в этот вечер Валентина разговаривала с дочерьми по телефону, и ей казалось, что дома всё спокойно. На следующий день женщина пришла с работы. Уже с порога она почувствовала запах крови, судорожно открыла входную дверь и обнаружила изрезанные тела своих дочерей.
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По версии следствия, Виталий Молчанов заподозрил Валентину Сапрунову в неверности — якобы та больше суток находится на работе, и неизвестно, чем она там занимается. В тот роковой вечер он был сильно пьян от трёх бутылок коньяка. Пришёл разгорячённый домой, где находились девочки. Сначала Виталий их изнасиловал, а затем зверски изрезал ножом. Затем Молчанов расчленил тела девочек и некоторые части запёк в фольге. Мёртвых дочерей обнаружила их мать Валентина, когда вернулась с работы. Но её мужчины уже не было — по одной из версий, он уехал на белом велосипеде в неизвестном направлении.
Фото © СК РФ
После совершения преступления Виталия несколько раз видели в магазине. Местная жительница пишет, что видела мужчину:
В районе 18:00 я стояла вместе с ним в магазине в посёлке Юбилейный и только после того, как он ушёл, я от продавца узнала, что это тот мужчина, которого подозревают в убийстве детей.
Любовь по Сети
Валентина Сапрунова приехала в Рыбинск по любви. Познакомилась с мужчиной в Интернете, некоторое время общалась, а потом он предложил переехать к нему в город. За плечами у женщины был неудачный брак, в котором родились две девочки. На момент гибели им было 8 и 13 лет. Недолго думая, она собрала вещи, взяла с собой детей и уехала в Рыбинск в августе этого года. Новоиспечённая пара жила тихо и мирно: не ссорились, Виталий заботился о детях. Одна из девочек даже спросила разрешения, чтобы называть Виталия "папа". Денег на жизнь также хватало. Валентина работала в местной поликлинике медсестрой, а в свободное время подрабатывала в процедурном. Несмотря на частое отсутствие дома, дети всегда выглядели ухоженно и опрятно в новой школе. Сам подозреваемый Молчанов работал на местном заводе по производству кабелей.
Бывшему мужу Валентины не нравился её новый ухажёр. Видимо, сработало профессиональное чутьё — в прошлом он возглавлял уголовный розыск в Новосибирске. Более того, Валентин не поддержал авантюру женщины переехать с детьми и со всеми вещами в другой город, когда Валентина обратилась к нему за помощью. Пара развелась ещё в декабре 2019 года на почве постоянных конфликтов из-за общения Валентины с другими мужчинами по Сети. Он считает, что она не была разборчива в выборе и всегда натыкалась на уголовников. О делах детей Валентин узнавал только от старшей дочери, поскольку младшая по не известной ему причине прекратила с ним общение.
Тихий сосед и благополучная квартира
У следователей уже есть серьёзные вопросы к силовикам и социальным службам Рыбинска, которые должны были контролировать эту семью. В первую очередь за бывшим зэком должны были присматривать местные участковые. Они знали, что в доме на улице Инженерной проживает насильник и убийца, но должного внимания ему не уделяли.
По данным Лайфа, местный участковый даже умудрился записать квартиру в список благополучных. Соседи на Молчанова не жаловались, и заявлений не поступало, значит — и беспокоиться не о чем. Более того, если случались какие-то конфликты, то Молчанов их мирно урегулировал. Когда к Виталию переехала женщина с двумя несовершеннолетними детьми, он скрыл этот факт. Участковый узнал об этом лишь в день гибели девочек.
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А должно было быть иначе. Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал Лайфу, что, когда человек выходит из тюрьмы, информируются органы полиции, которые за ним должны надзор совершать до определённого времени. Время контроля зависит от тяжести наказания и его ограничений. По его мнению, тщательный контроль за Молчановым должен был осуществлять участковый:
— Он должен знать, сколько у него людей проживает на участке с судимостью, кто только прибыл. Если какие-то ограничения есть, то он будет отмечаться. Участковый должен следить, чтобы он ничего не совершил снова. Он должен ходить и беседовать с этим человеком. За ним должен быть особый контроль. Потенциально эти люди опасны, — пояснил эксперт.
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