Оборотень с кувалдой. Что заставило заурядного строителя превратиться в маньяка-убийцу

Этим летом у Битцевского маньяка появился последователь. 30-летний житель Миасса поил водкой и забивал своих жертв кувалдой. Пока известно о пяти его жертвах, но убийств могло было быть гораздо больше, если бы миасский душегуб сам не выдал себя полиции. Лайф изучил все обстоятельства этой криминальной истории.

Со дня задержания прошёл целый месяц, когда наконец стало известно имя серийного убийцы из Миасса (Челябинская область), которого СМИ назвали последователем знаменитого Битцевского маньяка. Медиа сообщили, что в жестоких убийствах подозревают 30-летнего Анатолия Шанаурова. По версии следствия, этим летом маньяк забил кувалдой пятерых бездомных. И убивал бы ещё, если бы его вовремя не остановили. Никто даже не знал, что в городе появился маньяк, и местные правоохранители вначале считали убитых случайными жертвами ДТП.

Внешне Шанауров — вполне заурядный парень из Миасса. Фото © VK / Tolya Shanaurov

Внезапное обращение

До СИЗО подозреваемый тридцать лет жил вместе с мамой на юге Миасса в одном из старых фабричных домов. Жил вполне тихо и законопослушно. У Шанаурова нет ни судимости, ни даже административных правонарушений. Соседи характеризуют его как спокойного, даже в чём-то забитого парня. Одевался он всегда скромно и ни к чему в жизни особо не стремился. Выпивал, но не хулиганил... Очень любил стройку, был завсегдатаем строительных магазинов, где по скидочной карте он и купил орудие убийства — небольшую кувалду.

По всей видимости, на тропу преступлений Шанаурова толкнули жизненные беды. По некоторым данным, незадолго до всех событий ослепла его мать. А в мае умер отец. Беды и несчастья умножились на бытовые проблемы и нехватку денег. И в июне, после смерти отца, Шанауров каждый вечер начал выходить из дома с чёрной сумкой. Но никто даже подумать не мог, что выходит он на кровавую охоту

Хотел, чтобы его поймали

Никто не говорил о появлении в Миассе очередного маньяка, пока в конце июля в кустах на улице не обнаружили труп 55-летнего мужчины с проломленной головой. Даже видавшие виды эксперты не верили, что это убийство, пеняя на ДТП (настолько сильными были повреждения). Когда они осматривали место происшествия, обратили внимание на странного человека, слонявшегося неподалёку. Это был Шанауров. При попытке заговорить с ним он вдруг бросился наутёк, чем сразу выдал себя. Когда Шанаурова поймали и скрутили, оказалось, что у него в сумке лежит кувалда со следами крови.

Шанауров сразу же признался, что убил. Мало того, он тут же начал признаваться и в других убийствах, активно сотрудничая со следствием. Шанауров как будто был даже рад, что его поймали, потому что, по его признанию, останавливаться он не собирался. Правда, мотив жестоких убийств, который он указал, заставил следователей усомниться в его психическом здоровье. Якобы Шанауров тренировался в убийствах для того, чтобы отомстить своему давнему обидчику.

Несмотря на то что Шанауров орудовал чуть больше месяца, у него сложился и свой почерк, характерный для серийного убийцы. Правда, здесь он был глубоко вторичен, поскольку первым использовал эту схему знаменитый Александр Пичушкин, широко известный как Битцевский маньяк. Шанауров тоже предлагал своим жертвам выпить где-нибудь в укромном месте. А потом, когда собутыльник доходил до кондиции, забивал его до смерти. Причём Шанауров здесь был даже более жестоким, нанося своим несчастным жертвам до пятидесяти сокрушительных ударов кувалдой.

По следам Пичушкина

Первой жертвой миасского душегуба стал 34-летний монтажник Артём Гарипов. 15 июля Гарипов возвращался выпивший домой, но пропал. Город начал поиски монтажника, однако найти его тогда не удалось. Зато на пустыре неподалёку от физкультурно-оздоровительного комплекса волонтёры нашли бомжа с проломленной головой.

Фото © VK / ЧП Миасc

Изуродованное тело Гарипова нашли только через две недели — 28 июля. Монтажник тоже умер от тяжёлых ударов тупым предметом в голову, и его тело лежало на том же пустыре около ФОКа. А на следующий день обнаружили ещё одну жертву маньяка. Всего в восьмистах метрах от злополучного пустыря. Убитым оказался 55-летний инвалид второй группы. Это была уже третья страшная находка за две недели. СМИ тогда писали, что следователи сначала не объединяли дела о трёх убитых в одно, поскольку думали, что найденные — жертвы ДТП. Настолько сильно тела погибших были обезображены.

Когда правоохранители работали на месте убийства инвалида, там как раз появился Шанауров с чёрной сумкой, где сыщики потом нашли кувалду. При обыске у него дома также обнаружили окровавленную одежду. Шанауров стал активно сотрудничать со следствием и на первом же допросе рассказал ещё об одном убийстве 83-летнего пенсионера, который просил милостыню возле храма Святой Троицы. Его тело нашли на кладбище возле самого храма.

Фото © VK / Миасс