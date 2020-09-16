Российский Су-27 перехватил британский самолёт-разведчик над Чёрным морем

Российский истребитель Су-27 поднимался в воздух для перехвата иностранного самолёта над Чёрным морем. Как сообщили в Национальном центре управления обороной, экипаж приблизился на безопасное расстояние к объекту и опознал его как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС Великобритании.

Отмечается, что цель была замечена над нейтральными водами 16 сентября, для её идентификации произошёл вылет из состава дежурных сил Южного военного округа по противовоздушной обороне.

После разворота британского самолёта экипаж Су-27 вернулся на аэродром базирования. Полёт происходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения границ РФ допущено не было.