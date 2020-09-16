Российская певица госпитализирована в Петербурге после падения с лошади

Российская эстрадная фолк-певица Лариса Луста госпитализирована в Санкт-Петербурге. Предположительно, она упала с лошади, сообщает Пятый канал.
Отмечается, что врачи диагностировали у 54-летней исполнительницы травму головы. О степени тяжести повреждения не уточняется.
Оказавшийся в инвалидном кресле Полежайкин из "Папиных дочек" рассказал о самочувствииКазаков признаётся, что боли очень сильные, но он всё же старается много двигаться, чтобы побыстрее вернуться в кино.
Луста уже давно увлекается лошадьми. В пригороде Петербурга у неё есть своя конюшня. В прошлом году она объявила о желании выпустить фотокалендарь с лошадьми.
Помимо певческой карьеры Луста снялась во многих российских сериалах, среди которых "Улицы разбитых фонарей", "Литейный, 4", "Жена по контракту" и другие.
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