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Российская певица госпитализирована в Петербурге после падения с лошади

Медики диагностировали у неё травму головы.

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Лариса Луста. Фото © VK / Лариса Луста

Российская эстрадная фолк-певица Лариса Луста госпитализирована в Санкт-Петербурге. Предположительно, она упала с лошади, сообщает Пятый канал.

Отмечается, что врачи диагностировали у 54-летней исполнительницы травму головы. О степени тяжести повреждения не уточняется.

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Казаков признаётся, что боли очень сильные, но он всё же старается много двигаться, чтобы побыстрее вернуться в кино.

Луста уже давно увлекается лошадьми. В пригороде Петербурга у неё есть своя конюшня. В прошлом году она объявила о желании выпустить фотокалендарь с лошадьми.

Помимо певческой карьеры Луста снялась во многих российских сериалах, среди которых "Улицы разбитых фонарей", "Литейный, 4", "Жена по контракту" и другие.

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