Без денег и прикован к постели. Адвокат рассказала о тяжелейшем состоянии Бориса Моисеева

Певец Борис Моисеев находится в тяжелейшем состоянии и прикован к постели. Об этом сообщила адвокат и общественный деятель Тамара Пухова.

— Никакого просвета в состоянии его здоровья нет, — приводит слова Пуховой "Собеседник".

Юрист добавила, что все накопленные ранее средства ушли на лечение, а зарабатывать артист не смог из-за распространения коронавируса и последующей отмены концертов. При этом Пухова уточнила, что пенсия у 66-летнего артиста "не такая большая".

Ещё одна сложность заключается в том, что помочь Моисееву некому — звёздные друзья не проявляют попыток сделать это, а человек, который вхож в его семью, в возрасте и не может взять на себя расходы на лечение. По словам адвоката, певцу не нужно много, так как "больные люди не так много пищи употребляют" в сравнении со здоровыми.

Ранее весной о проблемах со здоровьем у Моисеева рассказали представители шоу-бизнеса. В то же время арт-директор певца опроверг эту информацию и заявил, что заслуженный артист России ведёт спокойную жизнь.