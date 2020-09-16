В ОНК заявили, что найденный мёртвым националист Тесак неоднократно просил о помощи перед смертью

Националист Тесак (Максим Марцинкевич), найденный мёртвым в одной из камер челябинского СИЗО, неоднократно просил о помощи перед смертью. Об этом заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачёва.

— Адвокатов к нему тоже не пускали, потом он через них же просил о помощи, а потом говорил, что ему уже ничто и никто не поможет. Нам надо было бить тревогу, — подчеркнула правозащитница в интервью РИА "Новости".

По словам Меркачёвой, Марцинкевич ожидал, что ему зачислят день в СИЗО за полтора в колонии и выпустят на свободу ещё в январе 2020 года, однако этого не произошло. Он надеялся добраться до Москвы и предать огласке то, что происходило с ним в изоляторе.

Тем временем СУ СКР по Челябинской области сообщило, что в камере националиста было найдено несколько предсмертных записок, а не одна, как утверждалось ранее. По словам старшего помощника ведомства по связям со СМИ Владимира Шишкова, речь идёт о надписях.