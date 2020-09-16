Sony объявила дату выхода и цены на PlayStation 5

Продажи игровой консоли PlayStation 5 в России начнутся 19 ноября. Об этом компания Sony объявила во время презентации на ютуб-канале.

Будут доступны две версии приставки — с оптическим приводом и без него. Цена на первую составит 46 999 рублей, на вторую — 37 999 рублей. Производительность обеих версий одинаковая.

Жители США, Мексики, Канады, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи смогут приобрести консоль неделей раньше — 12 ноября.