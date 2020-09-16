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Sony объявила дату выхода и цены на PlayStation 5

Жители некоторых зарубежных стран смогут приобрести консоль на неделю раньше, чем россияне.

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Кадр видео YouTube / PlayStation

Продажи игровой консоли PlayStation 5 в России начнутся 19 ноября. Об этом компания Sony объявила во время презентации на ютуб-канале.

Будут доступны две версии приставки — с оптическим приводом и без него. Цена на первую составит 46 999 рублей, на вторую — 37 999 рублей. Производительность обеих версий одинаковая.

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В гаджеты добавлены дополнительные опции, но придётся раскошелиться.

Жители США, Мексики, Канады, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи смогут приобрести консоль неделей раньше — 12 ноября.

Ранее главный конкурент Sony — компания Microsoft — объявила о старте продаж консоли Xbox Series X/S с 10 ноября. Старшая модель обойдётся в 45 590 рублей, младшая — в 26 990 рублей. Также были презентованы игры для новой консоли.

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