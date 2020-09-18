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"Самый сложный период". Врач назвала идеальное время для здорового сна осенью

Этот момент является даже более важным, чем количество часов на отдых.

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Каждому человеку для полноценного отдыха нужно не только спать по восемь часов в день, но и делать это вовремя. Самым здоровым и полезным считается сон в тёмное время суток, однако осенью время наступления темноты сдвигается, поэтому приходится ложиться раньше, рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.

Можно приучиться насильно класть себя спать в девять-десять часов вечера. Особенно это актуально осенью. Это самый сложный период в октябре, ноябре и декабре, когда тёмное время суток наступает слишком рано, — приводит её слова радио Sputnik.

Доктор уточнила, что отход ко сну в такое раннее время можно натренировать. Зато, проснувшись в 6–7 утра, вы будете чувствовать себя выспавшимся и бодрым. Кроме того, это поможет укрепить здоровье, повысить работоспособность и улучшить нервную систему.

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Отмечается, что в среднем нужно спать около восьми часов.

Важным моментом является именно время сна, а не необходимость спать определённое количество часов, добавила медик.

Мы существа дневные, у нас гормональная система зависит от светового дня и от окружающих шумов. Мы считываем не только зрением, но и осязанием, обонянием, что сейчас день, — заметила она.

Если "забирать" дневное время на сон, добирая свои восемь часов, это не даст необходимого результата, заключила врач.

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