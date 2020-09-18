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"Одна версия опровергает другую". Пушков жёстко отреагировал на требования Польши арестовать российских диспетчеров

Он уверен, что польские власти отлично знают, кто виновен в авиакатастрофе, но не решаются публично заявить об этом.

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Фото © Twitter / Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал требования Польши арестовать российских диспетчеров, которые дежурили в день, когда при посадке в аэропорту Смоленска разбился самолёт президента Леха Качиньского. По его словам, новые версии крушения противоречат одна другой.

При этом у Польши одна версия опровергает другую: если в Варшаве хотят арестовать российских диспетчеров и возложить на них вину, значит, там отвергают версию теракта на борту самолёта, которую продвигает экс-министр обороны Польши Мацеревич и ряд других польских политиков, отметил политик в своём телеграм-канале.

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Внутриполитическая борьба в Польше диктует свои правила, полагают эксперты. Чтобы сформировать у собственных избирателей образ врага в лице конкурента, поляки снова поднимают старую историю с авиакатастрофой под Смоленском в 2010 году.

Пушков напомнил, что экипаж был неоднократно предупреждён о плохой видимости и самостоятельно принял решение садиться в Смоленске, хотя ему было предложено минимум два альтернативных варианта: уйти на второй круг или запасной аэродром.

Сенатор подчеркнул, что если польская сторона обвиняет диспетчеров, то это значит, что она отвергает версию теракта. Вместе с этим Варшава ранее признала невиновность россиян. Кроме того, по мнению политика, руководству Польши прекрасно известно, кто виноват в трагедии, однако заявить об этом никто не решается.

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Командиру воздушного судна несколько раз настоятельно рекомендовали уйти на запасной аэродром.

Напомним, ранее прокуратура Польши потребовала ареста работавших в день крушения Ту-154М российских диспетчеров. В Кремле к заявлениям отнеслись негативно, а сенатор Андрей Климкин исключил выдачу россиян полякам.

Самолёт Ту-154М разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту было 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Все они погибли. Польша настаивала на том, что причиной крушения якобы стал взрыв, но убедительных доказательств этой версии комиссия найти не смогла.

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