"Одна версия опровергает другую". Пушков жёстко отреагировал на требования Польши арестовать российских диспетчеров

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал требования Польши арестовать российских диспетчеров, которые дежурили в день, когда при посадке в аэропорту Смоленска разбился самолёт президента Леха Качиньского. По его словам, новые версии крушения противоречат одна другой.

— При этом у Польши одна версия опровергает другую: если в Варшаве хотят арестовать российских диспетчеров и возложить на них вину, значит, там отвергают версию теракта на борту самолёта, которую продвигает экс-министр обороны Польши Мацеревич и ряд других польских политиков, — отметил политик в своём телеграм-канале.

Пушков напомнил, что экипаж был неоднократно предупреждён о плохой видимости и самостоятельно принял решение садиться в Смоленске, хотя ему было предложено минимум два альтернативных варианта: уйти на второй круг или запасной аэродром.

Сенатор подчеркнул, что если польская сторона обвиняет диспетчеров, то это значит, что она отвергает версию теракта. Вместе с этим Варшава ранее признала невиновность россиян. Кроме того, по мнению политика, руководству Польши прекрасно известно, кто виноват в трагедии, однако заявить об этом никто не решается.

Напомним, ранее прокуратура Польши потребовала ареста работавших в день крушения Ту-154М российских диспетчеров. В Кремле к заявлениям отнеслись негативно, а сенатор Андрей Климкин исключил выдачу россиян полякам.