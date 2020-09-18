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Высокопоставленных полицейских на Камчатке заподозрили во взятке лососем

Кроме того, они получили свыше 200 тысяч рублей.

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Фото © Pixabay

На Камчатке двое высокопоставленных полицейских подозреваются в получении взятки в крупном размере, следствие настаивает на их аресте, сообщает СУ СКР по региону.

Отмечается, что речь идёт о руководителе ОМВД РФ по Елизовскому району и начальнике полиции района.

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За несколько лет бывший правоохранитель наел на 53 тысячи рублей.

По версии следствия, в период с июля по сентябрь 2020 года подозреваемые получили взятку в размере более 200 тысяч рублей, а также 26 рыб лососёвой породы от браконьеров. Расследование уголовного дела продолжается, полицейские задержаны, назначена служебная проверка.

Ранее в Москве следователя СКР по особо важным делам отправили под арест за попытку передать взятку.

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