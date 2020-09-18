Высокопоставленных полицейских на Камчатке заподозрили во взятке лососем

На Камчатке двое высокопоставленных полицейских подозреваются в получении взятки в крупном размере, следствие настаивает на их аресте, сообщает СУ СКР по региону.

Отмечается, что речь идёт о руководителе ОМВД РФ по Елизовскому району и начальнике полиции района.

По версии следствия, в период с июля по сентябрь 2020 года подозреваемые получили взятку в размере более 200 тысяч рублей, а также 26 рыб лососёвой породы от браконьеров. Расследование уголовного дела продолжается, полицейские задержаны, назначена служебная проверка.