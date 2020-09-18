Высокопоставленных полицейских на Камчатке заподозрили во взятке лососем

На Камчатке двое высокопоставленных полицейских подозреваются в получении взятки в крупном размере, следствие настаивает на их аресте, сообщает СУ СКР по региону.
Отмечается, что речь идёт о руководителе ОМВД РФ по Елизовскому району и начальнике полиции района.
Аппетит и покровительство. Экс-полицейского обвинили в получении взятки шашлыком и хинкалиЗа несколько лет бывший правоохранитель наел на 53 тысячи рублей.
По версии следствия, в период с июля по сентябрь 2020 года подозреваемые получили взятку в размере более 200 тысяч рублей, а также 26 рыб лососёвой породы от браконьеров. Расследование уголовного дела продолжается, полицейские задержаны, назначена служебная проверка.
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Ранее в Москве следователя СКР по особо важным делам отправили под арест за попытку передать взятку.