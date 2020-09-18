Айсберг не виноват. Климатологи выдвинули новую версию катастрофы "Титаника"

Катастрофа "Титаника", случившаяся в 1912 году, могла произойти из-за северного сияния. Такую версию высказала климатолог Мила Зинькова из Сан-Франциско.
— Большинство людей, пишущих о "Титанике", не знают, что в ту ночь было видно северное сияние, — приводит её слова журнал Weather.
По мнению климатолога, сияние могло создать помехи для компасов и радиооборудования на борту лайнера, из-за чего экипаж скорректировал курс и направил корабль в сторону айсберга.
Кроме того, разразившиеся в тот день погодные явления помешали судам, проходившим рядом, получить сигнал бедствия с "Титаника". Например, экипаж парохода SS La Provence слышал сообщения от других кораблей, но не от знаменитого лайнера. А грузовое судно SS Mount Temple получило сигнал, но ответ терпящим бедствие не дошёл.
Новые версии гибели "Титаника". Заговор миллиардеров и проклятие мумииГибель знаменитого корабля до сих пор не даёт покоя историкам и любителям тайн. Альтернативные версии с каждым годом становятся всё интереснее, среди них — мистика и всемирный заговор.
С этой теорией согласился и астрофизик из Университета Рединга Крис Скотт. Он уточнил, что множество людей в ту ночь видели северное сияние, — неординарное событие "космической погоды" действительно происходило.
Тем не менее климатологи считают, что солнечная активность не стала главной причиной трагедии. Основную роль в катастрофе, по их мнению, всё же сыграли люди.
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Напомним, крушение "Титаника" произошло 15 апреля 1912 года. Радиорубка лайнера была оснащена оборудованием системы Маркони — одним из лучших в мире на тот момент. Известно, что сигнал бедствия передал старший оператор Джек Филлипс: с помощью азбуки Морзе он послал сообщение Come at once — "Приезжайте сейчас же". По историческим свидетельствам, во время эвакуации он оставался в радиорубке и продолжал слать сигналы. По крайней мере до того самого момента, как на борту полностью отключилось электропитание. Филлипс погиб. Обломки "Титаника" покоятся на глубине 3800 метров в 650 километрах от побережья Ньюфаундленда (Канада). Проведённая в 2000 году экспедиция показала, что бортовая радиотехника проржавела, но на части не распалась. Весной этого года суд штата Вирджиния разрешил разрезать обломки, чтобы специалисты смогли достать знаменитое радио.