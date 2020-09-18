Айсберг не виноват. Климатологи выдвинули новую версию катастрофы "Титаника"

Катастрофа "Титаника", случившаяся в 1912 году, могла произойти из-за северного сияния. Такую версию высказала климатолог Мила Зинькова из Сан-Франциско.

— Большинство людей, пишущих о "Титанике", не знают, что в ту ночь было видно северное сияние, — приводит её слова журнал Weather.

По мнению климатолога, сияние могло создать помехи для компасов и радиооборудования на борту лайнера, из-за чего экипаж скорректировал курс и направил корабль в сторону айсберга.

Кроме того, разразившиеся в тот день погодные явления помешали судам, проходившим рядом, получить сигнал бедствия с "Титаника". Например, экипаж парохода SS La Provence слышал сообщения от других кораблей, но не от знаменитого лайнера. А грузовое судно SS Mount Temple получило сигнал, но ответ терпящим бедствие не дошёл.

С этой теорией согласился и астрофизик из Университета Рединга Крис Скотт. Он уточнил, что множество людей в ту ночь видели северное сияние, — неординарное событие "космической погоды" действительно происходило.

Тем не менее климатологи считают, что солнечная активность не стала главной причиной трагедии. Основную роль в катастрофе, по их мнению, всё же сыграли люди.