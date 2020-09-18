В американской части МКС утёк аммиак

На американском сегменте Международной космической станции произошла утечка аммиака. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы "Роскосмоса".

— Незначительная утечка аммиака на американском сегменте МКС не влияет на безопасность станции и экипажа и никак не влияет на российский сегмент МКС, — сказано в сообщении.

По словам источника в ракетно-космической отрасли, место утечки было локализовано с использованием специального американского прибора. Отмечается, что подобная ситуация уже случалась в 2017 году в другой части снаружи станции. Тогда она была устранена во время выхода астронавтов в открытый космос.

Жидкий аммиак используют для отвода в космос тепла от модулей американского сегмента МКС.