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В американской части МКС утёк аммиак

Подобный инцидент уже происходил три года назад.

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Фото © Instagram / buzova86 / krasnovanatasha

На американском сегменте Международной космической станции произошла утечка аммиака. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы "Роскосмоса".

Незначительная утечка аммиака на американском сегменте МКС не влияет на безопасность станции и экипажа и никак не влияет на российский сегмент МКС, — сказано в сообщении.

По словам источника в ракетно-космической отрасли, место утечки было локализовано с использованием специального американского прибора. Отмечается, что подобная ситуация уже случалась в 2017 году в другой части снаружи станции. Тогда она была устранена во время выхода астронавтов в открытый космос.

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Однако они бесследно исчезают спустя некоторое время после возвращения.

Жидкий аммиак используют для отвода в космос тепла от модулей американского сегмента МКС.

Ранее Лайф сообщал, что на американском сегменте МКС произошла утечка воздуха. Астронавт Кристофер Кэссиди на время "переселился" на российскую часть станции.

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