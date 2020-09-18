Аварийное состояние кровли и много протечек. На реконструкцию Дома правительства направят свыше пяти миллиардов рублей

На реконструкцию Дома правительства на Краснопресненской набережной в Москве выделят 5,27 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на записку к проекту федерального бюджета.
В пресс-службе кабмина отмечают, что необходимость реконструкции связана "с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли и, как следствие, большим числом протечек, в том числе в подвальной части, а также с высокой степенью износа инженерных систем и оборудования".
Решение о реконструкции приняли ещё в 2017 году. В 2019-м его одобрила Главгосэкспертиза. Объём финансирования на 2021 год не сообщался, в 2022–2023 годах на работы планируется выделить около двух миллиардов рублей. В текущем году финансирование было уменьшено на один миллиард из-за перенаправления средств на поддержку в связи с распространением коронавируса.
Правительство одобрило проект трёхлетнего бюджетаОжидается, что его дефицит составит 2,4% ВВП в 2021 году и около 1% ВВП с 2022 года, а объём заимствований будет увеличен по сравнению с предыдущими планами на 875 млрд рублей.
Предусмотрена реконструкция цокольной части здания, семиэтажной части кровли и 20-этажной части кровли, а также тепловых пунктов, подпорных стен, фасадов и инженерных систем.
Сотрудники на время работ переедут в историческое здание бывшего Народного комиссариата по делам национальностей (Наркомнаца) в Трубниковском переулке.
Административное здание на Краснопресненской набережной появилось в Москве в 1981 году. С 1994 года в нём разместилось Правительство РФ.