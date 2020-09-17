"Попытка переложить ответственность". В Литве отреагировали на слова Лукашенко о закрытии границ

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой являются попыткой переложить ответственность за кризис в стране на внешние силы. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

— Это попытка переложить ответственность за кризис в Белоруссии на внешние силы... и желание любой ценой продемонстрировать присутствие какой-то внешней угрозы, — сказал министр в эфире радио LRT.

Линкявичюс назвал ситуацию, когда половина армии направляется на охрану границы, не имеющей ничего общего с реальностью. По его словам, сейчас необходимо подождать, пока выяснится, что Лукашенко имел в виду.