Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Попытка переложить ответственность". В Литве отреагировали на слова Лукашенко о закрытии границ

В Вильнюсе назвали ситуацию, когда половина армии направляется на охрану границы, не имеющей ничего общего с реальностью.

127

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой являются попыткой переложить ответственность за кризис в стране на внешние силы. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Это попытка переложить ответственность за кризис в Белоруссии на внешние силы... и желание любой ценой продемонстрировать присутствие какой-то внешней угрозы, — сказал министр в эфире радио LRT.

В Польше и Литве заявили, что границы с Белоруссией работают в штатном режиме

Ранее об их закрытии объявил Александр Лукашенко.

Линкявичюс назвал ситуацию, когда половина армии направляется на охрану границы, не имеющей ничего общего с реальностью. По его словам, сейчас необходимо подождать, пока выяснится, что Лукашенко имел в виду.

Напомним, ранее Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей и об усилении охраны на украинской границе.

Выбор редакции