Число случаев коронавируса в мире превысило 30 миллионов

Количество случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 30 миллионов. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
По состоянию на 01.50 МСК 18 сентября в мире насчитывается 30 003 378 пациентов с CoViD-19. Больше всего их в США (6 669 322). Следом идут Индия (5 118 253) и Бразилия (4 419 083). Выздоровело свыше 20,3 миллиона жителей Земли.
Умерло 943 203 человек. По этому показателю на первом месте также США (197 554). На второй строчке Бразилия (134 106), на третьей - Индия (83 198).
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе. В России этого нетПредставитель организации отметила важность возобновления плановой вакцинации.
Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, одна из его дочерей испытала препарат на себе. Как сообщал Лайф, о начале производства разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. С информацией о вакцине можно ознакомиться на официальном сайте.