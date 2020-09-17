Число случаев коронавируса в мире превысило 30 миллионов

Количество случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 30 миллионов. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 01.50 МСК 18 сентября в мире насчитывается 30 003 378 пациентов с CoViD-19. Больше всего их в США (6 669 322). Следом идут Индия (5 118 253) и Бразилия (4 419 083). Выздоровело свыше 20,3 миллиона жителей Земли.