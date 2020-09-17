"Было довольно страшно". Скабеева рассказала о перенесённом коронавирусе

Телеведущая Ольга Скабеева рассказала о перенесённом коронавирусе. Она опубликовала в "Инстаграме" фото с лечащим врачом и поблагодарила медиков.

— Будучи крайне дисциплинированным, мой организм заболел именно во время долгожданных каникул. Одышки не было. Зато было довольно страшно, — призналась журналистка.

Скабеева отметила, что самой неприятной процедурой стали уколы в живот. Зато лечащий врач вёл с ней "душеспасительные" разговоры о том, что коронавирус научились лечить, и всячески поддерживал во время болезни.

Сейчас журналистка уже вылечилась и выписалась из больницы. Она отметила, что теперь надеется на большое количество антител в организме, и призвала всех беречь себя и носить маски.

В комментариях телеведущую поддержали коллеги Борис Корчевников и Дмитрий Губерниев, а многочисленные поклонники пожелали ей крепкого здоровья и выразили надежду в скором времени увидеть Ольгу в эфире.