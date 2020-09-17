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"Хочу извиниться перед всеми". У режиссёра Молочникова нашли коронавирус после премьеры на "Кинотавре"

Первый тест дал отрицательный результат, но повторный подтвердил опасения.

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Видео © Instagram / kislomolochniy

Режиссёр Александр Молочников сдал положительный тест после премьеры своего фильма "Скажи ей" на "Кинотавре". По этому поводу он записал видеообращение.

Я хочу извиниться перед всеми, с кем контактировал на "Кинотавре". Почувствовав себя нехорошо, я вызвал из Москвы врача и сдал тест. Он оказался отрицательным. Врач сказал, что у меня, наверное, переутомление. Поэтому я пошёл на своё кино. Вчерашний тест оказался положительным, — рассказал режиссёр в "Инстаграме".

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Как отметил Дмитрий Песков, система здравоохранения РФ полностью мобилизована для борьбы с эпидемией.

На премьере своего фильма он был вместе со Светланой Ходченковой, Екатериной Варнавой, Катериной Шпицей, Анной Чиповской, Варварой Шмыковой и другими актрисами и актёрами.

Отметим, что до окончания "Кинотавра" — ещё два дня, о других заболевших пока не сообщается.

Напомним, что в больнице с коронавирусом оказалась и оперная певица Анна Нетребко. До этого CoViD-19 выявили у её коллеги.

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