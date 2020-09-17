Анна Нетребко оказалась в больнице с коронавирусом

Оперная певица Анна Нетребко находится в больнице. У неё выявили коронавирус. Несмотря на болезнь, она не теряет присутствия духа и намерена скоро выздороветь.

— Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя, и мне оказывают помощь, — написала Анна в "Инстаграме".

Она добавила, что у её мужа Юсифа выявили антитела к коронавирусу. Он незаметно перенёс болезнь и сейчас полностью безопасен для окружающих. Сын певицы Тияго тоже в порядке.