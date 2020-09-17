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Анна Нетребко оказалась в больнице с коронавирусом

Несколько дней назад певица ушла на самоизоляцию из-за CoViD-19 у коллеги.

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Фото © Коробейников Дмитрий / ТАСС

Оперная певица Анна Нетребко находится в больнице. У неё выявили коронавирус. Несмотря на болезнь, она не теряет присутствия духа и намерена скоро выздороветь.

Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя, и мне оказывают помощь, — написала Анна в "Инстаграме".

Она добавила, что у её мужа Юсифа выявили антитела к коронавирусу. Он незаметно перенёс болезнь и сейчас полностью безопасен для окружающих. Сын певицы Тияго тоже в порядке.

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По её словам, сейчас инфекция проявляется не так сильно.

Лайф рассказывал, что ранее отменилось московское выступление оперной певицы. 6 сентября Большой театр распахнул свои двери для зрителей после вынужденного перерыва. Из-за болезни солиста Абдразакова была отменена премьера оперы "Дон Карлос" с Нетребко в главной роли. После этого певица и ушла на самоизоляцию.

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