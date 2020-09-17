Раскрыто содержание второй предсмертной записки националиста Тесака

Вторая предсмертная записка покончившего с собой в челябинском СИЗО националиста Максима Марцинкевича, также известного как Тесак, была найдена в книге, которую он завещал передать своей гражданской жене. Как сообщает RT, в ней он говорит, что ему умирать нестрашно, а также признаётся в любви, вероятно, супруге.
К тому же на бумажном листе имеются отпечатки пальцев Марцинкевича, которые были измазаны в крови. Записка отправлена как вещдок на изучение экспертам-криминалистам.
— Следователями будут установлены все обстоятельства и причины, предшествовавшие произошедшему. При наличии оснований будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников учреждения, где содержался заключённый. В настоящее время у следствия нет оснований полагать, что смерть заключённого носит криминальный характер, — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
Депрессия, месть педофилов или смертельный спектакль. Все версии загадочной гибели ТесакаСледственный комитет и ФСИН разбираются в обстоятельствах смерти в СИЗО Челябинска известного активиста, борца с педофилами и наркоторговцами Максима Марцинкевича (Тесак). В мае следующего года он должен был освободиться, но сегодня стало известно о его самоубийстве в одиночной камере. Знающие Тесака люди категорически не верят в то, что он мог свести счёты с жизнью сознательно, и приводят другие версии. Семья Марцинкевича уже попросила главу Следственного комитета возбудить дело об убийстве.
Марцинкевич был найден мёртвым накануне утром в следственном изоляторе в Челябинске. По данным Лайфа, в камере Тесак был один. В челябинском СИЗО он находился временно — его этапировали из колонии в столичный следственный изолятор. Родственники Марцинкевича потребовали возбудить уголовное дело, полагая, что его убили.