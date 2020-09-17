Раскрыто содержание второй предсмертной записки националиста Тесака

Депрессия, месть педофилов или смертельный спектакль. Все версии загадочной гибели Тесака Следственный комитет и ФСИН разбираются в обстоятельствах смерти в СИЗО Челябинска известного активиста, борца с педофилами и наркоторговцами Максима Марцинкевича (Тесак). В мае следующего года он должен был освободиться, но сегодня стало известно о его самоубийстве в одиночной камере. Знающие Тесака люди категорически не верят в то, что он мог свести счёты с жизнью сознательно, и приводят другие версии. Семья Марцинкевича уже попросила главу Следственного комитета возбудить дело об убийстве.