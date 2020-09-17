В Ставрополе на школьницу обрушился пласт штукатурки на перемене, девочка в больнице

Одну из учениц школы № 32 Ставрополя экстренно госпитализировали после обрушения на неё части потолка. Как уточнили в региональном СУ СКР, на голову 15-летней девочки во время перемены упал пласт отвалившейся штукатурки.
— 15 сентября текущего года в одной из школ города Ставрополя на 15-летнюю девочку упал пласт штукатурки. Сейчас она находится в больнице, — рассказали в следственном управлении.
Следователи начали проверку по факту случившегося. После выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего будет принято процессуальное решение.
Утром — деньги, вечером — травля. Родителей первоклассников травят за отказ сдавать средства на кулер и прописиМаму и папу первоклассницы школы № 36 в Комсомольске-на-Амуре травят родители других учеников за отказ скидываться на рабочие тетради, стулья и кулеры. Руководство школы отмечает: денег действительно ни на что не хватает, но все сборы добровольные.
Ранее сообщалось, что женщина ворвалась в красноярскую школу и ударила детей арматурой.