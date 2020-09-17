В Ставрополе на школьницу обрушился пласт штукатурки на перемене, девочка в больнице

Утром — деньги, вечером — травля. Родителей первоклассников травят за отказ сдавать средства на кулер и прописи Маму и папу первоклассницы школы № 36 в Комсомольске-на-Амуре травят родители других учеников за отказ скидываться на рабочие тетради, стулья и кулеры. Руководство школы отмечает: денег действительно ни на что не хватает, но все сборы добровольные.