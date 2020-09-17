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В Ставрополе на школьницу обрушился пласт штукатурки на перемене, девочка в больнице

В причинах случившегося разбираются следователи.

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Одну из учениц школы № 32 Ставрополя экстренно госпитализировали после обрушения на неё части потолка. Как уточнили в региональном СУ СКР, на голову 15-летней девочки во время перемены упал пласт отвалившейся штукатурки.

15 сентября текущего года в одной из школ города Ставрополя на 15-летнюю девочку упал пласт штукатурки. Сейчас она находится в больнице, — рассказали в следственном управлении.

Следователи начали проверку по факту случившегося. После выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего будет принято процессуальное решение.

Утром — деньги, вечером — травля. Родителей первоклассников травят за отказ сдавать средства на кулер и прописи

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