СКР показал видео с последствиями пожара в наркоклинике Красноярска, где погибли четверо

Следственный комитет России опубликовал видео с последствиями пожара в наркологической клинике "Чистый город" в центре Красноярска, где погибло четыре человека, а ещё двое пострадали.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности оборудования или неосторожного обращения с огнём.
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в красноярской наркоклиникеПо данным СМИ, часть пациентов проходили лечение анонимно, поэтому опознавать погибших будут по отпечаткам пальцев.
Напомним, пожар случился на первом этаже частной клиники по адресу проспект Мира, 115а. Его площадь составила десять квадратных метров. Следователи завели уголовное дело и задержали директора заведения.