СКР показал видео с последствиями пожара в наркоклинике Красноярска, где погибли четверо

Следственный комитет России опубликовал видео с последствиями пожара в наркологической клинике "Чистый город" в центре Красноярска, где погибло четыре человека, а ещё двое пострадали.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности оборудования или неосторожного обращения с огнём.