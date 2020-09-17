"Познакомился с шаурмячником-киргизом". В Екатеринбурге сбежавший из дома школьник почти три недели жил и работал у гастарбайтеров

В Екатеринбурге более 17 суток искали пропавшего школьника. Первого сентября подросток должен был идти в девятый класс, но накануне ушёл гулять и не вернулся. Обнаружили мальчика в палатке у гастарбайтеров. Живой, здоровый, но замёрзший и промокший, он пил чай, сообщает портал "Е1".

Отец Павла рассказал, что у них с матерью с карты пропали деньги. Родители троих детей никого из них не обвиняли, но пообещали заказать детализацию и узнать, кто именно присвоил 2,5 тысячи. Школьник пропал в тот же вечер. Он оставил дома мобильный телефон и ушёл в одной футболке и шортах.

На протяжении 17 дней город прочёсывали волонтёры. Мама взяла на работе отпуск без содержания, отец бесконечно пил таблетки от давления, семья срывалась по каждому звонку на такси — люди сообщали по ориентировкам, что видели мальчика. За информацию о его местоположении назначили награду в 250 тысяч рублей.

Нашёл подростка один из работников торгового центра. Он сразу же позвонил матери, родители примчались и отправились с ребёнком в полицию давать показания. Вознаграждение они выплатили, правда, мужчина взял только 150 тысяч, сказав, что ему хватит.

Юноша рассказал, что даже не подозревал о поисках и не задумался, сколько тревог принёс семье. На вопрос, почему не вернулся домой, сказал, что было "стрёмно". Увидев, что на мальчике одежда совсем не по погоде, добрые гастарбайтеры, к которым он прибился, дали ему тёплые вещи и особо не расспрашивали, где родители, удовлетворившись ответом, что это "долгая история".

— Я просто гулял, потом подошёл к киоску, где продавали шаурму. Познакомился с шаурмячником-киргизом, спросил: "Нужен помощник?" Он спросил: "Умеешь красить?" Да, говорю. Отвёл, несколько часов я красил какое-то помещение — часов до трёх ночи, потом он накормил меня, отвёл меня на квартиру ночевать, сам он ночевал в какой-то другой квартире, — так подросток описывает свою первую ночь вне родного дома.

За следующие две недели парень сменил кучу работ. Таскал фрукты в палатке, разгружал машины, клеил обои, охранял по ночам павильон с арбузами. Спал в каком-то общежитии, где было очень грязно, потом в ларьке "Овощи-фрукты". В день ему платили по 250–300 рублей, их он тратил на продукты. Гастарбайтеры подкармливали его шаурмой и фруктами.

— Завтра я должен был выйти на работу дворником. За это обещали дать маленькую комнату и зарплату в 18 тысяч в месяц. Трудовую не обещали, конечно. Это же нелегально всё. Было бы постоянное место работы и жильё. Откладывал бы деньги и по уму распределял. На будущее, на профессию, — поделился Павел.

Всего за две недели беглецу удалось заработать 2,5 тысячи, их он планировал отдать родителям, однако осталось всего 100 рублей. Когда школьник вернётся к занятиям, пока не известно, но сам он уже хочет обратно за парту. Семье предстоит ещё много походов по инстанциям, в частности, на медосвидетельствование, чтобы выяснить, нет ли следов от побоев.