"Раздевают догола и облучают рентгеном". Гражданская жена Ассанжа рассказала, как над ним издеваются в британской тюрьме

Гражданская жена основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис сообщила об издевательствах, которым он подвергается в британской тюрьме.
— Каждый день Джулиана будят в пять утра, заковывают в наручники, раздевают догола и подвергают рентгеновскому облучению, — написала она в "Твиттере".
После этого Ассанжа, по её словам, полтора часа везут в суд в тесном фургоне, больше похожем на гроб. Кроме того, на заседаниях журналист находится в стеклянной коробке в дальнем углу зала, что мешает ему нормально контактировать со своими адвокатами.
Союз журналистов России присудил Ассанжу премию "Солидарность"Его также назвали настоящим борцом за свободу слова.
В конце августа Морис объявила о старте кампании по сбору средств на борьбу за освобождение Ассанжа. За один день до её финиша на сайте пожертвований собрано 123 тысячи фунтов из заявленных 150 тысяч.
Лента новостей
Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США проходят в Лондоне с 7 сентября. Напомним, что в 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж приехал в Швецию, где планировал получить защиту, однако вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве. Затем он долгое время прятался в Посольстве Эквадора в Великобритании, однако после того, как Ассанжа лишили убежища, его арестовала британская полиция. В случае выдачи США журналисту грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.