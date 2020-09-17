"Раздевают догола и облучают рентгеном". Гражданская жена Ассанжа рассказала, как над ним издеваются в британской тюрьме

Гражданская жена основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис сообщила об издевательствах, которым он подвергается в британской тюрьме.

— Каждый день Джулиана будят в пять утра, заковывают в наручники, раздевают догола и подвергают рентгеновскому облучению, — написала она в "Твиттере".

После этого Ассанжа, по её словам, полтора часа везут в суд в тесном фургоне, больше похожем на гроб. Кроме того, на заседаниях журналист находится в стеклянной коробке в дальнем углу зала, что мешает ему нормально контактировать со своими адвокатами.

В конце августа Морис объявила о старте кампании по сбору средств на борьбу за освобождение Ассанжа. За один день до её финиша на сайте пожертвований собрано 123 тысячи фунтов из заявленных 150 тысяч.