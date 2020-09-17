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Огромный кусок откололся от крупнейшего ледника в Гренландии из-за изменений климата

Летом 2019 и 2020 года в регионе зафиксировали рекордно высокие показатели температуры.

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Крупнейший арктический шельфовый ледник в Гренландии потерял большой ледовый массив площадью около 110 квадратных метров, который затем разлетелся на множество мелких осколков, сообщает "Би-би-си".

Айсберг откололся на северном крае ледника 79N, размер которого составляет примерно 80 километров в длину и 20 в ширину. По мнению учёных, это событие в очередной раз убеждает в изменениях климата, которые происходят в регионе. Как отметила исследовательница Дженни Туртон из немецкого Университета Эрлангена — Нюрнберга, с 1980 года средняя температура в Гренландии поднялась на три градуса, а в летние месяцы 2019 и 2020 года были зафиксированы рекордно высокие показатели.

Учёный назвал регионы России, которые могут пострадать от потепления климата

Ряд стран, включая Россию, уже начали разрабатывать технологии для решения этой проблемы.

Фотографии со спутника демонстрируют, что в самом леднике образовалось множество мест с талой водой. Она давит на трещины и расширяет их, раскалывая лёд до самого основания.

Кроме того, специалисты фиксируют повышение температуры морской воды, что, безусловно, влияет на ледники снизу.

Ранее NASA показало на видео таяние ледников в Антарктиде за последние 16 лет.

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