Огромный кусок откололся от крупнейшего ледника в Гренландии из-за изменений климата

Крупнейший арктический шельфовый ледник в Гренландии потерял большой ледовый массив площадью около 110 квадратных метров, который затем разлетелся на множество мелких осколков, сообщает "Би-би-си".

Айсберг откололся на северном крае ледника 79N, размер которого составляет примерно 80 километров в длину и 20 в ширину. По мнению учёных, это событие в очередной раз убеждает в изменениях климата, которые происходят в регионе. Как отметила исследовательница Дженни Туртон из немецкого Университета Эрлангена — Нюрнберга, с 1980 года средняя температура в Гренландии поднялась на три градуса, а в летние месяцы 2019 и 2020 года были зафиксированы рекордно высокие показатели.

Фотографии со спутника демонстрируют, что в самом леднике образовалось множество мест с талой водой. Она давит на трещины и расширяет их, раскалывая лёд до самого основания.

Кроме того, специалисты фиксируют повышение температуры морской воды, что, безусловно, влияет на ледники снизу.