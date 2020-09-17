Пропавшая копия корабля Колумба и сорванный строительный кран. Ураган "Салли" обрушился на побережье США — видео

Ураган "Салли" достиг побережья США в среду и обрушился на него ливнями и ветром до 165 км/ч. Затопленными оказались улицы и дома, сотни людей эвакуированы. Как сообщает Associated Press, в результате стихийного бедствия в штате Алабама один человек погиб и один пропал без вести.

Ураган выбросил на сушу и затопил в доках лодки, снёс пальмы, крыши и дорожные знаки. В одном из зданий рухнула стена, обнажив пять этажей. Десятки машин оказались под водой. Без электричества осталось более 540 тысяч домов и предприятий. Полиция сообщила, что пропала точная копия корабля Христофора Колумба "Нинья", стоявшего на набережной города Пенсакола во Флориде.

Также ураган сорвал установленный на барже строительный кран, который затем врезался в новый Трёхмильный мост через залив Пенсакола, в результате чего обрушилась часть пролёта, построенного всего год назад. Кроме того, ветер разнёс большую часть рыбацкого пирса в тот самый день, когда после ремонта стоимостью 2,4 миллиона долларов было запланировано торжественное перерезание ленточки.

Власти сообщили, что по меньшей мере 377 жителей были спасены из затопленных районов. Более 40 человек, попавших в ловушку из-за паводка, доставили в безопасное место. Среди них оказалась и семья из четырёх человек, которую нашли на дереве. Отмечается, что к некоторым людям невозможно добраться, так как они заблокированы. Спасательная операция продолжится, как только появится такая возможность. В четверг на помощь прибудет 200 сотрудников Национальной гвардии.