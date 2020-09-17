В Красноярске задержали директора наркоклиники, где при пожаре погибло четыре человека

Директор красноярской наркологической клиники, где при пожаре погибло четыре человека, задержана. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.
— В рамках расследования уголовного дела по факту гибели в результате пожара четверых пациентов частной наркологической клиники <…> задержана 45-летняя директор, — сказано в сообщении.
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в красноярской наркоклиникеПо данным СМИ, часть пациентов проходили лечение анонимно, поэтому опознавать погибших будут по отпечаткам пальцев.
По предварительным данным, часть пациентов находилась в клинике анонимно, личность погибших из-за термических повреждений установить невозможно. Для этого назначены геномные экспертизы.
Кроме того, следователи допрашивают руководство и сотрудников клиники, свидетелей и очевидцев.
Ранее Лайф сообщал, что возгорание произошло на первом этаже частной клиники по адресу проспект Мира, 115а. Его площадь составила десять квадратных метров. Следователи завели уголовное дело.