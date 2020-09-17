Синоптики назвали регионы России, где ожидается аномальное тепло

Аномально высокая для осеннего сезона температура придёт в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшие дни столбики термометров на севере СФО и ДФО поднимутся на 8–10 градусов выше климатической нормы.

— Температура ожидается от 12 до 14 градусов днём. Для нас это кажется не очень тёплой погодой, но для местных жителей — более чем, — сказал синоптик в интервью ТАСС.

Вильфанд добавил, что тёплая погода также ожидается в Приморье, около 24–25 градусов, и Амурской области — выше плюс 20. Это на 3–4 градуса превышает климатическую норму.