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Синоптики назвали регионы России, где ожидается аномальное тепло

Температура в них поднимется на 8 градусов выше нормы.

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Аномально высокая для осеннего сезона температура придёт в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшие дни столбики термометров на севере СФО и ДФО поднимутся на 8–10 градусов выше климатической нормы.

Температура ожидается от 12 до 14 градусов днём. Для нас это кажется не очень тёплой погодой, но для местных жителей — более чем, — сказал синоптик в интервью ТАСС.

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Ожидается, что этот период продлится довольно долго.

Вильфанд добавил, что тёплая погода также ожидается в Приморье, около 24–25 градусов, и Амурской области — выше плюс 20. Это на 3–4 градуса превышает климатическую норму.

Ранее стало известно, в какие регионы России придёт бабье лето.

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