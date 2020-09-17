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Названа сумма ущерба для мировой экономики от пандемии CoViD-19. Счёт идёт на триллионы

Тем не менее эксперты ожидали ещё большего падения глобального производства.

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К концу 2021 года суммарный ущерб для мировой экономики от пандемии коронавируса достигнет семи триллионов долларов. Об этом заявила главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Лоуренс Бун.

К концу 2021 года мировой ВВП потеряет 7 трлн долларов. Это серьёзное потрясение, — приводит её слова газета Les Echos.

Бун добавила, что жить с вирусом миру предстоит ещё много месяцев.

Аналитики предрекли обрушение спроса на нефть в ближайшие два года

По мнению экспертов, к декабрю спрос упадёт на восемь миллионов баррелей в сутки.

Согласно данным доклада, распространённого ОЭСР, при позитивном развитии ситуации мировой ВВП в 2020 году снизится на 4,5%, а не на 6%, как предполагалось ранее. Однако это всё ещё беспрецедентное падение мирового производства для новейшей истории.

Ранее Deutsche Bank предсказал миру "эпоху беспорядков" после пандемии коронавируса.

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