"Не выдержат". Учёный усомнился в том, что жизнь на Венеру занесли советские космические зонды

Кто мог подавать признаки жизни на Венере: версия и фотографии советских ученых Учёные из США считают, что на Венере есть жизнь. По их мнению приметой этого могут служить следы газа фосфина. При этом ещё в СССР на Венеру отправлялись беспилотные экспедиции, которые, возможно, смогли эти формы жизни сфотографировать. Это говорит не кто-нибудь, а сама Российская академия наук. И в доказательство показывает целую галерею снимков, на которых видно: там явно что-то медленно передвигается. Что-то, похожее то на скорпиона, то на медвежонка.