"Не выдержат". Учёный усомнился в том, что жизнь на Венеру занесли советские космические зонды

Советские космические миссии "Венера" и "Вега" не могли занести признаки жизни и микроорганизмы с Земли на Венеру. Такое мнение высказал заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности в искусственной среде обитания Института медико-биологических проблем Вячеслав Ильин.
После того как были опубликованы сообщения западных исследователей об обнаружении признаков жизни на второй планете от Солнца, в Сети разгорелась дискуссия, как они там могли оказаться. Согласно одной из версий, микроорганизмы на Венеру занесли космические аппараты из СССР во время посадки на поверхность планеты.
— Не выдержат они, даже термотолерантные, даже какие-то формы, хемолитотрофы (организмы, которые получают энергию за счёт окисления неорганических соединений. — Прим. Лайфа), вряд ли они могут в такой атмосфере выдерживать, — сказал учёный в интервью РИА "Новости".
Кто мог подавать признаки жизни на Венере: версия и фотографии советских ученыхУчёные из США считают, что на Венере есть жизнь. По их мнению приметой этого могут служить следы газа фосфина. При этом ещё в СССР на Венеру отправлялись беспилотные экспедиции, которые, возможно, смогли эти формы жизни сфотографировать. Это говорит не кто-нибудь, а сама Российская академия наук. И в доказательство показывает целую галерею снимков, на которых видно: там явно что-то медленно передвигается. Что-то, похожее то на скорпиона, то на медвежонка.
Ильин подчеркнул, что все космические аппараты тщательно проверяются и соблюдают так называемый планетарный карантин, чтобы исключить занос инородных микроорганизмов на другие небесные тела. Учёный добавил, что скептически относится к заявлениям об обнаружении признаков жизни на Венере. Он полагает, что найденный в её атмосфере фосфин может быть и не биогенного происхождения.
Всего Советский Союз осуществил десять успешных посадок на планету.
Напомним, учёные из Массачусетса и Кардиффа рассказали об обнаружении признаков жизни на Венере. В облаках планеты был найден газ фосфин, который может указывать на наличие живых организмов на планете. В "Роскосмосе" не сочли убедительными данные специалистов, а глава госкорпорации Дмитрий Рогозин окрестил Венеру "русской планетой" и в то же время "сущим адом".