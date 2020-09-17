Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Не выдержат". Учёный усомнился в том, что жизнь на Венеру занесли советские космические зонды

Он подчеркнул, что все летательные аппараты, отправляемые с Земли, соблюдают планетарный карантин, чтобы на небесное тело не попали инородные объекты.

61

Советские космические миссии "Венера" и "Вега" не могли занести признаки жизни и микроорганизмы с Земли на Венеру. Такое мнение высказал заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности в искусственной среде обитания Института медико-биологических проблем Вячеслав Ильин.

После того как были опубликованы сообщения западных исследователей об обнаружении признаков жизни на второй планете от Солнца, в Сети разгорелась дискуссия, как они там могли оказаться. Согласно одной из версий, микроорганизмы на Венеру занесли космические аппараты из СССР во время посадки на поверхность планеты.

Не выдержат они, даже термотолерантные, даже какие-то формы, хемолитотрофы (организмы, которые получают энергию за счёт окисления неорганических соединений. — Прим. Лайфа), вряд ли они могут в такой атмосфере выдерживать, сказал учёный в интервью РИА "Новости".

Кто мог подавать признаки жизни на Венере: версия и фотографии советских ученых

Учёные из США считают, что на Венере есть жизнь. По их мнению приметой этого могут служить следы газа фосфина. При этом ещё в СССР на Венеру отправлялись беспилотные экспедиции, которые, возможно, смогли эти формы жизни сфотографировать. Это говорит не кто-нибудь, а сама Российская академия наук. И в доказательство показывает целую галерею снимков, на которых видно: там явно что-то медленно передвигается. Что-то, похожее то на скорпиона, то на медвежонка.

Ильин подчеркнул, что все космические аппараты тщательно проверяются и соблюдают так называемый планетарный карантин, чтобы исключить занос инородных микроорганизмов на другие небесные тела. Учёный добавил, что скептически относится к заявлениям об обнаружении признаков жизни на Венере. Он полагает, что найденный в её атмосфере фосфин может быть и не биогенного происхождения.

Всего Советский Союз осуществил десять успешных посадок на планету.

Напомним, учёные из Массачусетса и Кардиффа рассказали об обнаружении признаков жизни на Венере. В облаках планеты был найден газ фосфин, который может указывать на наличие живых организмов на планете. В "Роскосмосе" не сочли убедительными данные специалистов, а глава госкорпорации Дмитрий Рогозин окрестил Венеру "русской планетой" и в то же время "сущим адом".

Выбор редакции

Loading...