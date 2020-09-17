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МИД Сирии обвинил власти США в использовании методов террористов после слов Трампа о ликвидации Асада

США — государство, находящееся вне закона, отметили в Дамаске.

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США для достижения своих целей на Ближнем Востоке применяют методы, которые обычно используют террористические группировки. С таким заявлением выступил МИД Сирии, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о желании ликвидировать главу государства Башара Асада.

Признания Трампа подтверждают, что США — государство, находящееся вне закона, — приводит текст заявления агентство SANA.

Убить Асада. Почему Трамп решил сделать беспрецедентно циничное и наглое заявление

Политолог Дмитрий Родионов — о том, для чего президент США заговорил о ликвидации главы Сирии.

В Дамаске добавили, что Вашингтон игнорирует все правовые, нравственные и гуманитарные правила. Также сирийский МИД обвинил американскую администрацию в "безрассудном политическом мышлении" и отметил, что речь здесь идёт о "режиме бандитов, готовых пойти на преступления ради своих целей".

Напомним, ранее Трамп открыто признался, что вынашивал план ликвидации президента Сирии Башара Асада. Его отговорил глава Минобороны США Джеймс Мэттис.

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