Космонавт рассказал о необычном совете Гагарина после первого полёта

Дважды Герой Советского Союза, космонавт Алексей Елисеев рассказал, какой совет дал группе лётчиков Юрий Гагарин.
- После полёта он, когда собрался впервые - это уже я по рассказам знаю - с первой группой космонавтов, он им сказал: "Ребята, готовьте пакеты", - отметил Елисеев в эфире ютуб-канала Музея космонавтики.
Он отметил, что Гагарин первым на себе ощутил влияние невесомости на вестибулярный аппарат и напомнил будущим космонавтам, что может возникать тошнота и головокружение.
Умер конструктор двигателя для ракеты, отправившей в космос ГагаринаСоветскому учёному было 94 года, он жил в Соединённых Штатах вместе со своей семьёй с 1998 года.
Елисеев добавил, что Юрий Алексеевич никогда не рассказывал о трудностях своего полёта, не приукрашивал, как некоторые и вёл себя так, "будто никогда не летал".
Ранее стало известно, что памятник Гагарину появится в Кишинёве.