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Космонавт рассказал о необычном совете Гагарина после первого полёта

Коллега первого человека в космосе отметил, что он никогда не приукрашивал своё достижение и вёл себя так, "как будто и не летал".

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Фото © ИТАР-ТАСС

Дважды Герой Советского Союза, космонавт Алексей Елисеев рассказал, какой совет дал группе лётчиков Юрий Гагарин.

- После полёта он, когда собрался впервые - это уже я по рассказам знаю - с первой группой космонавтов, он им сказал: "Ребята, готовьте пакеты", - отметил Елисеев в эфире ютуб-канала Музея космонавтики.

Он отметил, что Гагарин первым на себе ощутил влияние невесомости на вестибулярный аппарат и напомнил будущим космонавтам, что может возникать тошнота и головокружение.

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Советскому учёному было 94 года, он жил в Соединённых Штатах вместе со своей семьёй с 1998 года.

Елисеев добавил, что Юрий Алексеевич никогда не рассказывал о трудностях своего полёта, не приукрашивал, как некоторые и вёл себя так, "будто никогда не летал".

Ранее стало известно, что памятник Гагарину появится в Кишинёве.

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