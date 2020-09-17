Космонавт рассказал о необычном совете Гагарина после первого полёта

Дважды Герой Советского Союза, космонавт Алексей Елисеев рассказал, какой совет дал группе лётчиков Юрий Гагарин.

- После полёта он, когда собрался впервые - это уже я по рассказам знаю - с первой группой космонавтов, он им сказал: "Ребята, готовьте пакеты", - отметил Елисеев в эфире ютуб-канала Музея космонавтики.

Он отметил, что Гагарин первым на себе ощутил влияние невесомости на вестибулярный аппарат и напомнил будущим космонавтам, что может возникать тошнота и головокружение.

Елисеев добавил, что Юрий Алексеевич никогда не рассказывал о трудностях своего полёта, не приукрашивал, как некоторые и вёл себя так, "будто никогда не летал".